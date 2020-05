Para la OMS: Latinoamérica es el nuevo epicentro de la pandemia por los casos en Brasil y Chile

La Organización Mundial de la Salud informó que Sudamérica es actualmente el principal foco mundial de la pandemia de coronavirus, especialmente por el crecimiento de los contagios y muertes en Brasil en mayor medida, así como en Chile.



“Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad. Vemos el número de casos aumentar en numerosos países sudamericanos”, expresó el responsable de situaciones de emergencia de la OMS, Michael Ryan, en una teleconferencia desde Ginebra.



Ryan afirmó además que “hay mucha preocupación en torno a esos países, pero claramente el más afectado por el momento es Brasil”.

Brasil: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se pronunció a favor del regreso de los campeonatos de fútbol, sin hinchas, comenzando por Río de Janeiro, horas después de que el país superara los 20.000 muertos por la pandemia de coronavirus. Telam.



En caso de mantenerse el ritmo de nuevos casos diarios, el país donde gobierna Jair Bolsonaro se podría transformar este viernes en el segundo país con más casos en el mundo, solo detrás de Estados Unidos. Concretamente, en el ultimo reporte, Brasil informó 310.087 infectados, mientras que Rusia registra 326.448.



Por otra parte, el Estado de San Pablo, el principal centro económico y cultural del país, es el más golpeado por el coronavirus. El estado tiene casi el 25% de todos los casos y decesos registrados a nivel nacional, alcanzando los 5.558 fallecidos. Le sigue Río de Janeiro con 3.412; Ceará, con 2.161; Pernambuco, con otros 1.925 y Paraná, con 1.852 muertos.



Además, Ryan manifestó que el uso de la cloroquina para el tratamiento de COVID-19, promovido por Bolsonaro a pesar de su ex ministro, no posee evidencias que fundamenten que sea eficaz para combatir la infección del coronavirus.



“Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos” indico el funcionario de la OMS.



También preocupa la situación del coronavirus en Chile

También se registró la cifra más alta de crecimiento de casos en un día en Chile, con 4.276 nuevos casos positivos. Con estos números, el total de casos supera los 60.000. Además, las muertes alcanzaron 41 en un día, cuatro menos que el pico difundido ayer, y totalizando 630.



No obstante, Chile es el tercer país en cantidad de casos de la región, superado por Perú, con 108.000 casos informados y 3.100 decesos.

Los dos países más poblados de América Latina, México y Brasil, reportaron récords de casos y contagios casi cada día de esta semana, lo que ha alimentado las críticas a sus presidentes, que han relajado o rechazado cuarentenas en intentos por limitar los daños económicos.



México detectó un nuevo un récord de 2.973 casos del miércoles para el jueves y más de 2.000 por octava jornada consecutiva, así como más de 400 muertes por segundo día, informaron anoche las autoridades. El país suma casi 60.000 contagios y más de 6.500 muertes.



Los casos también están en aumento en Perú, que ayer registró un récord de más de 4.700 y, con más de 108.000, es el segundo país con más contagios de América Latina, cuyo presidente, Martín Vizcarra, anunció que el estado de emergencia nacional se extiende hasta el 30 de junio, con toques de queda de 7 a 10 horas en distintas zonas del país.



Perú ya tiene más de 3.100 muertos, pese a una cuarentena de más de 70 días y a que según el gobierno los casos han llegado a una meseta.