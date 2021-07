Para Soria y Mena, Macri “busca victimizarse”

El ministro de Justicia, Martín Soria, y su viceministro, Martín Mena, cuestionaron este lunesy la carta difundida ayer por el expresidente Mauricio Macri en la cual denuncia una persecución política en su contra en la causa Correo Argentino, perteneciente a su familia, y afirman que el exmandatario “busca victimizarse” porque “teme que se haga justicia”.



El domingo, el expresidente Mauricio Macri publicó desde Europa una carta en la que denunció ser víctima de una “persecución” y acusó al Gobierno nacional de buscar “venganza” a través de la causa en la que se investiga la deuda de la empresa postal con el Estado nacional.

“El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”, aseguró Macri en el texto difundido ayer en sus redes sociales.

Soria cuestionó esta carta al afirmar que el exmandatario nacional lleva adelante “un burdo intento de victimizarse” en esta causa porque teme “que se haga justicia en la causa del Correo y en todas las que investigan sus manipulaciones judiciales”.

“Que Mauricio Macri es un cínico no es ninguna novedad. Tampoco su tendencia a contraer deudas de un lado y otro del mostrador, pero que siempre terminan perjudicando a todos los argentinos. Lo que sí es novedoso es este burdo intento de victimizarse”, indicó el titular de la cartera de Justicia al hablar con Página 12.

“El verdadero temor de Macri -continuó Soria- es que se haga justicia en la causa del Correo y en todas las que investigan sus manipulaciones judiciales para beneficiarse política y económicamente a costa de todos los argentinos”.

“Aunque no lo mencione, Macri responde a las revelaciones públicas de la última semana, a través de las que se conocieron las reuniones secretas en Casa Rosada entre Macri, los presta nombres de sus empresas, sus abogados personales y los jueces que intervinieron o intentan intervenir en la causa de la estafa del Correo”, opinó Soria.

En la misma línea, Mena consideró “verdaderamente ridículo” que Macri alegue una persecución política en su contra ya que, dijo, el expresidente “vivió toda su vida al margen de la ley”.

“Con todo lo que hoy se conoce respecto de cómo desde su gobierno digitó, organizó y ejecutó una manipulación judicial para perseguir políticamente opositores, es verdaderamente ridículo y propio del cinismo con el que Mauricio Macri se manejó durante toda su vida que ahora alegue una persecución judicial contra él y que pretenda victimizarse”, declaró Mena en diálogo con Radio 10.

Sobre la nota difundida por el expresidente, agregó: “Yo creo que las declaraciones de Mauricio Macri en esa carta deberían analizarse más desde la psicología que desde la cuestión judicial”.

“Mauricio Macri vivió toda su vida al margen de la ley, y él no tolera que la Justicia pueda avanzar”, sostuvo Mena, e indicó que el exmandatario “tendrá que dar explicaciones de lo que hizo” ya que “hay pruebas contundentes de cómo él manipulaba la administración de Justicia con fines de persecución política”.

En relación a la causa que investiga la deuda del Correo Argentino con el Estado, dijo que Mauricio Macri “quiso ser presidente para para seguir estafando al Estado argentino desde su grupo familiar”.

“Creo que esas fueron las únicas intenciones: garantizar los grandes negocios y salvar la fortuna familiar”, sostuvo el funcionario.

La carta de Macri se conoce luego de que en la causa judicial del Correo Argentino finalizara el período denominado de “salvataje” y la jueza Marta Cirulli quedara en condiciones de decidir si decreta o no la quiebra de la empresa.