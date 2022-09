Parque Sur 49 años, de historias y de gente

49 años. De vida, de club, de barrio. De historias. De gente. De las historias que carga cada uno y se juntan en vos. 49 años. De veredas, de sol y lluvias. De tardes y noches. De lunes, de todos los días. De todos los sábados y domingos. 49 años floreciendo primaveras, deshojando otoños, sufriendo inviernos y soportando veranos. 49 años en el corazón de tantos y tantas. De aquellos que te soñaron mientras a los sueños los bañaba el río y te hicieron un sentido de pertenencia. De esos que se fueron y nos duelen pero nos enseñaron a seguir, a quererte. De los que están siempre y de los que se van sumando. 49 años encierran muchos abrazos. De esos que te dimos, de aquellos que tantas veces nos regalás. 49 años de encontrarnos, de cruzarnos, de amor. De pasos, de crecimiento, de maduración. De rabietas y tristezas. De alegrías y triunfos. De ascensos, vueltas olímpicas y cortes de redes. De tardes para siempre, de noches interminables. De hazañas y amarguras. De sueños, porque vos nos enseñaste a tenerlos, a perseguirlos, a mantenerlos vivos siempre, aunque parezcan una y otra vez que se les cumplen siempre a otros. 49 años de música, de cánticos, de banderas, de goles y dobles. De tantos deportes que ya no entran pero vos los recibís igual. Siempre te queda un rincón. Siempre te queda una pelota o una taza de leche para arrancarle a un gurí o una gurisa una sonrisa. Y eso jamás ningún triunfo, ningún campeonato, lo podrá igualar. Hoy, en tu cumpleaños, eso vale decirte gracias y abrazarte. Decirte que verte crecer y ponerte cada vez más lindo nos hace felices. 49 años hace que sos la casa de muchos y muchas cada día. Sobre todo de las familias y la felicidad de cientos de gurises y gurisas haciendo deportes, amigos. Sos banderas, ondeando luzca el sol o no. Seguís siendo un bicho de ciudad. Las esquinas del Puerto Viejo. Las rondas de mates o las noches de cervezas. 49 años de historia. 49 años de emociones. 49 años de sentimientos y camiseta. De tablón y alambrado, de emociones y lágrimas. 49 años que le das a mucha gente un sentido para seguir tirando para adelante cuando la cosa anda fulera. Ojalá que bajo esa luna que esta noche te mira, ese techo de estrellas que una vez más te da brillo y ese sol que te sigue naciendo, los cumplas muy feliz. 49 años Parque Sur. Como dice una canción: Por todo eso que nos queda. Por todo lo que aún no nos contaste.