Parque Sur; La dirigencia sureña hizo balance de la temporada en Liga Argentina

Los dirigentes del club Parque Sur hablaron sobre lo que fue está temporada de la liga Argentina, en dónde el sureño acaba de terminar su participación.



¿Cómo fue participar ésta temporada de la Liga Argentina?

Final de temporada de una temporada muy atípica, jugando en un formato distinto al habitual, sin público, en un contexto muy difícil por lo sanitario y las restricciones q esto imponía.

¿Y cual es el balance que hacen ?

El balance es altamente positivo, desde un principio los objetivos fueron muy claros,1) no perder la categoría que tanto sacrificio costó ganar deportivamente, 2) no comprometer económicamente al club y 3) competir al máximo dentro del contexto de restricciones financieras q se presuponía íbamos a tener por jugar sin público.

¿Y los objetivos?

Creo se cumplieron con la satisfacción adicional de ver a muchos chicos del club jugar muchos minutos, consolidándose algunos de ellos y haciendo sus primeras experiencias otros.

¿Agradecimientos?

No hay q perder de vista el contexto de esta temporada, por eso ni me detengo a ver o evaluar la tabla final de posiciones, estuvimos a 5′ de llamar a la ADC para comunicar q nos bajábamos de la competencia, pedimos 24hs más de plazo para responder y lo que sucedió en ese día clave fue algo maravilloso, la gente del club, comercios y empresas locales salieron a respaldamos con sus aportes aun sabiendo que la temporada se iba a jugar mayormente sin presencia de publico en las canchas, sumado a esto el aporte invalorable de la provincia y el municipio, a todos eternamente agradecidos, valoramos esto como un nuevo ascenso. Lo de la gente de Parque Sur es increíble y vamos a estar eternamente agradecidos.

La familia sureña pregunta ¿qué va a pasar a futuro?

Vamos a ver que sucede, se tienen que definir muchas cosas, lo que si es seguro que el club merece y tiene que mantenerse en la 2da categoría del basquet nacional, económicamente estamos sanos, nada que no se pueda manejar después de haber estado realmente muy complicados en años anteriores. Esperemos se sume gente para seguir con esta aventura.