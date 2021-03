Parque Sur: La palabra del capitán sureño Ignacio Zulberti

Luego de la burbuja llevada a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay en donde el sureño cosechó dos victorias y dos derrotas, los dirigidos por Damián Gamarra vuelven a la acción este martes 30 de marzo a las 21:30 hs en la capital del citrus, para enfrentar a Estudiantes de Concordia.



Antes del juego y luego del entrenamiento de la jornada del viernes, charlamos con el capitán sureño Ignacio Zulberti quien nos contó cómo está el equipo



¿Cómo ves la actuación del equipo hasta ahora?

Muy bien, fuimos competitivos, somos competitivos y pudimos ganar partidos jugando un buen básquet.

Son el equipo más joven de la liga, crees podría ser complicado a la hora de un play off? Teniendo en cuenta que hay equipos con jugadores de experiencia.

No pienso tanto en play off, pero siento que hoy la edad o la experiencia no tiene tanto peso, y quedo demostrado en las primeras dos burbujas, jugamos de igual a igual con equipos de mucha más experiencia, mucho más presupuesto, y lo hicimos bien.



¿Qué le pide Damián a la hora de defender?

Actitud y estar concentrados en las reglas de equipo.

¿Son un grupo muy unido, dentro y fuera de la cancha, eso es un plus?

Sí, la verdad es un grupo hermoso, hay buena química de grupo y se ve reflejado en la cancha, sin dudas es un plus muy importante.



Sos el capitán y un referente para los más jóvenes. ¿Qué les decís a los jugadores más chicos?

Trato de no hablar de más, pero saben que siempre que lo necesiten voy a estar, trato de ayudar en lo que puedo y que se sientan tranquilos y confiados de lo que hacen, por algo ocupan un lugar en el equipo.



Se viene Estudiantes de concordia, un rival con un plantel largo y de gran experiencia. ¿Es un gran desafío antes de llegar al clásico con Rocamora?

Es un equipo que viene muy bien, y se hacen fuertes, pero con la misma idea que los anteriores partidos, seguir mejorando, creciendo como equipo y confiados del trabajo que venimos haciendo en los entrenamientos.



Un mensaje para la familia sureña

Que se queden tranquilos que los gurises van a dejar todo dentro de la cancha y que disfruten de este presente, tanto como lo estamos haciendo nosotros.