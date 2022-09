Parque Sur quiere jugar el próximo Torneo Regional Federal Amateur

Desde el sur de nuestra ciudad, llegó hasta nuestra redacción la firme intención del Club Parque Sur de participar en el Torneo Federal Regional Amateur 2022/23, que otorga el ascenso al Federal A.

La Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay posee dos plazas para dicho torneo al cual se accede por mérito deportivo. Los clasificados para la próxima edición son el Club Atlético Rivadavia campeón anual 2021 y el Club Atlético Uruguay por ser el subcampeón 2021.

Dada la no participación de Rivadavia el orden de méritos sería para Gimnasia y Esgrima y Parque Sur, ambos semifinalistas del 2021, pero Gimnasia no puede participar porque está jugando el Torneo Federal A, por lo que el cupo correspondería para el Club Parque Sur.

La institución del Puerto Viejo ya hizo el reclamo formal a la Liga para que ésta eleve el pedido e informe al Consejo Federal de AFA y esperan que actúen dentro de los plazos establecidos para no perder el cupo que le corresponde a la Liga local.

Sin dudas un nuevo desafío para el club del Sur de nuestra ciudad que quiere medirse con equipo de la región y la provincia en un torneo que reúne la mayor cantidad de clubes en un competición, superando holgadamente los 200 equipos de todo el país en la pasada edición.