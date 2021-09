Parque Sur recupera el sueño de climatizar el natatorio

Esta semana, Parque Sur comenzó los trabajos definitivos en su natatorio para poder climatizarlo en los próximos meses. El sueño que nació hace muchos años en el Sur, de contar con una pileta cerrada los 12 meses vuelve a recuperar sus fuerzas. En los últimos días las obras arrancaron en la instalación de las cañerías para poder conectar el gas natural y climatizar el complejo.



Además ya se compraron las 15 aberturas perimetrales que cerrarán el natatorio, más las que se pondrán en el ingreso al mismo. “Nuestra idea es poder conectar las calderas a la conexión de gas en aproximadamente un mes. Esto va desde la calle hasta las calderas. Y queremos tenerlo cerrado y listo para funcionar a partir de diciembre; es decir que una vez que inauguremos la nueva temporada de verano ya tengamos el agua climatizada y el natatorio no vuelva a cerrarse más pasado el verano”, nos contó Jorge Pepillo Ibáñez, presidente del club.

Un viejo anhelo de los actuales dirigentes del club y otros que ya no están vuelve a avanzar. Hace unos años fue un gran empuje la compra de las calderas (que no pudieron conectarse) y el techado completo de las tres piletas. Pero la falta de dinero frenó el final de la obra rumbo a la climatización, las que se retomaron esta semana. Por ello, el club sólo pudo utilizar sus piletas en las vacaciones de verano en los últimos años.

Parque Sur camina para alcanzar en los próximos meses un viejo sueño: el de darle al club, al barrio y a la ciudad un nuevo natatorio climatizado. Aquel que nació en 2014 cuando se cobró un juicio a la Provincia y pensado en aumentar su masa de socios. La idea es contar desde el verano con Colonia, enseñanza y perfeccionamiento de natación, matronatación, natación para adultos, pileta libre. Y en el futuro Parque Sur sueña con su propio plantel de nadadores.

La situación actual del club

Pepillo Ibáñez también se refirió a la actual situación del club: “Hoy tenemos 700 socios y vamos creciendo en las disciplinas que hemos sumado al club en los últimos años, como el hóckey femenino y la recuperación de todas las categorías menores de fútbol. Siempre tratando de brindar mejores servicios; como hemos hecho con la parte náutica, en la que seguimos trabajando”, afirma el presidente.

Las nuevas canchas que se vienen

El titular sureño aprovechó el diálogo para referirse a los trabajos en el sector Sur. “Se trabaja en ese predio que fue concesionado por 15 años, siempre con el sentido de pertenencia que caracteriza al club. Vamos a tener más socios cuando eso se termine y durante estos años tendremos más ingresos. Será una obra que en 15 años le quedará al club completamente o los dirigentes que estén decidirán si vuelven a concesionar. Llegamos a nuestro cumpleaños, el 8 de setiembre, con todas estas mejoras”, manifestó Jorge Ibáñez.

Pepillo también confirmó cuáles serán las obras: “Cuando esas obras en el sector Sur estén terminadas, Parque Sur contará con tres canchas de tenis, tres canchas de paddle, dos canchas de fútbol 5, el parquizado total del predio, un punto de encuentro, baños y vestuarios. La primera etapa, prevista para el próximo año, incluye la finalización de las canchas”, detalló el presidente.

“El deseo es que seamos uno de los clubes más importantes de la ciudad. Tenemos pensado también generar actividades para adultos, pero ahí tenemos el problema del espacio”, agregó el presidente sureño.