Partidazo en Champions League: El City ganó 4-3 al Real Madrid

Manchester City y Real Madrid le dieron forma a una extraordinaria semifinal de Champions League. Ganó el City 4-3. Pero fueron mucho mayores las distancias en el juego. El equipo de Guardiola superó ampliamente al de Carlo Ancelotti en concepto y manejo de la pelota. Pero no pudo concretar todas las situaciones que generó.

De haberlo hecho, la llave ya habría quedado resuelta. Como no lo hizo (desperdició no menos de seis oportunidades netas), la serie ha quedado abierta. A tal extremo que en el desquite del próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabeu, el Madrid pasará a la final con sólo ganar 2-0 o por dos goles de diferencia. Nada que no está al alcance de su historia y de su mística copera.

Hoy la otra semi

Liverpool de Inglaterra y Villarreal de España protagonizarán este miércoles desde las 16 hs y con transmisión conjunta de ESPN y Fox Sports, el partido de ida por la otra semifinal de la Champions League.