Pasó la primera semana del Nocturno de Vóley

Con triunfos de Independiente de Gualeguaychú y Alma Voley se cerró la primer semana del Nocturno de Voleibol. La próxima fecha será el lunes con dos atractivos encuentros.



En la noche del jueves se desarrolló la segunda jornada del Torneo Nocturno de Voleibol que organiza el Club Atletico Rivadavia en su Gimnasio Deportivo Prof. Miguel A Gregori. Con dos encuentros en la programación y con una muy buena concurrencia de público, el comienzo de la jornada presentaba el enfrentamiento entre el Club S y D San José e Independiente de Gualeguaychú por la Zona “B” de la rama Femenina.



Fue victoria para el conjunto Rojo del Sur Entrerriano por dos sets a cero, parciales de 25 a 18 el primero y un parejo 25 a 20 el segundo con el que Independiente cierra el partido en su favor para sumar sus primeros tres puntos en la tabla.

A continuación, la red se subía hasta 2,43 mts para dar lugar al encuentro que por la Zona “B” de la rama Masculina iban a mantener Rivadavia y Alma Voley. Buen triunfo logró el conjunto del Barrio Los Tanques frente al elenco local, dominando las acciones en el primer set para cerrarlo en 25 a 16. En el segundo set iba a prevalecer el control del juego por parte de Alma, hasta definir el parcial en 25 a 17 y de esta manera sumar de a tres en la tabla de posiciones.

Resumen de la segunda jornada:

Femenino – Zona “B”

CLUB SyD SAN JOSÉ (0) – (2) INDEPENDIENTE -Gualeguaychú- (18/25 – 20/25)

Masculino – Zona “B”

ALMA VOLEY (2) – (0) RIVADAVIA (25/16 – 25/17)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Matías Rebossio

La continuidad de esta 12º Edición del Nocturno de Voley tendrá lugar la semana próxima, con programas de partidos los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Para el día lunes, la tercera jornada tendrá estos enfrentamientos:

21.30 hs -RIVADAVIA vs GIMNASIA Y ESGRIMA -C del U- (Femenino Zona “A”)

22.40 hs -GIMNASIA Y ESGRIMA -Gchú- vs C.E.F Nº 3 (Masculino Zona “A”).