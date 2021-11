Patricia Bullrich:”Ganamos ganando y ellos perdieron perdiendo”

Juntos por el Cambio habló tras las elecciones, De la conferencia de la Mesa Nacional participaron Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Miguel Angel Pichetto y Maximiliano Ferraro. Pidieron que el Gobierno “reconozca la derrota” y “cambie el rumbo”.

Conferencia de prensa de la Mesa Nacional de JXC.

Después de reunirse para analizar los resultados de las elecciones legislativas 2021, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio habló este lunes sobre el escenario político en Diputados y en el Senado. Cuestionaron al presidente Alberto Fernández, le pidieron que “asuma la derrota” y ratificaron que se trató de un “contundente” triunfo de Juntos por el Cambio.

La conferencia de la Mesa Nacional, de la que forman parte Elisa Carrió, Mario Negri, Martín Lousteau, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo y Miguel Angel Pichetto entre otros, fue a partir de las 16hs en los Ombúes 32, en la Ciudad de Buenos Aires.

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el presidente Alberto Fernández tiene que reconocer los resultados, que favorecieron a Juntos por el Cambio. “Ganamos ganando y ellos perdieron perdiendo”, ironizó sobre las declaraciones de Victoria Tolosa Paz, quien dijo que Juntos “ganó perdiendo” y el Frente de Todos “perdió ganando”.

“Esto es un llamado de atención muy fuerte para el Gobierno, tienen que cambiar el rumbo. Están sordos, no escuchan”, dijo a su turno Alfredo Cornejo.

“El pueblo argentino en la elección de ayer se expidió y concretamente expresó que no están de acuerdo con el rumbo que tiene el gobierno nacional”, agregó, al tiempo que negó que hubiera una convocatoria al diálogo desde el oficialismo.

Lo primero que debe hacer el Frente de Todos “es reconocer la derrota electoral”, insistió Cornejo.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio, sostuvo el diputado Maximiliano Ferraro, analizó “el contundente triunfo, que significó un acompañamiento de más de 9 millones de argentinos” de la coalición opositora.

El ex senador Miguel Angel Pichetto analizó: “Fue un contundente triunfo y una terrible derrota del Gobierno. Que deje de hacer negaciones, vive en un mundo paralelo, tiene que asumirlo con dignidad”.