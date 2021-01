Patronato igualó ante Lanús, en el debut de Delfino

Pensando en la Copa Sudamericana, Lanús presentó en Paraná un equipo alternativo para enfrentar a Patronato. A pesar de ello y de ir ganando, el conjunto de Entre Ríos logró el empate 1-1 a dos minutos del final del partido. Así, luego de disputar el cuarto partido de la Fase Complementación de la Copa Diego Maradona, el Granate se quedó sin oportunidades de ser el campeón de su zona.



Si Lanús ganaba, en la última fecha se enfrentaba con el líder de su zona, Rosario Central, al cual tendría que golear para poder ocupar el primer puesto. Sin embargo, en el minuto 43, Junior Arias con su gol desde afuera del área canceló cualquier oportunidad del conjunto de Buenos Aires.



Previo a la igualdad de Patronato, el Granate de había adelantado con un gran gol de tiro libre de Gastón Lodico. El joven no fue titular, pero ingresó luego del descanso y de pelota parada, a los 30 minutos, abrió el marcador.

Sin embargo, no fue la única ocasión que ambos tuvieron. El conjunto local tuvo más oportunidades, pero el palo evitó un gol claro. En el primer tiempo, Gustavo Canto remató de cabeza, pero la pelota no ingresó en la red y un minuto después, todo el plantel reclamó una mano del futbolista de Lanús, Julián Aude. En el momento de la infracción, Germán Delfino levantó sus brazos indicando que no había pasado nada.



Con este resultado, Patronato continúa último y enfrentará en la última fecha a Unión, mientras que Lanús se ubicó tercero a cinco puntos de Rosario Central, el líder del Grupo y próximo rival.



Ahora, el Granate se centrará en el partido por las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vélez, el miércoles a las 21.30 en el José Amalfitani.