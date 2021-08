“Pechito” López ganó las 24 Horas de Le Mans

José María “Pechito” López escribió una nueva página en la historia del automovilismo nacional al llevarse el triunfo en la 89° edición de las 24 Horas de Le Mans junto a Kazuki Nakajima y Mike Conway en el Toyota N°7.

De esta forma, López se convirtió en el segundo piloto nacional en quedarse con esta competencia tras José Froilán González que ganó en 1954. Con una Ferrari 375 Plus y el francés Maurice Trintignant como compañero, Pepe Froilán González quedó en la historia de Le Mans y del automovilismo argentino el 13 de junio de 1954 al vencer en el circuito de La Sarthe.

Aquella prueba fue muy dura para Froilán que manejó 17 de las 24 horas. “Casi toda la carrera fue con lluvia y niebla. Y de las 24 Horas me pidieron que manejara la mayoría, así que anduve como 17 horas con ese auto. Le pusieron una bolsa de arena mojada para que tuviera más agarre. Hubo muertos, lluvia hasta la madrugada, en la última parada el auto no arrancaba…”, recordó el piloto que corrió nueve temporadas de F1.

67 años tuvieron que pasar para que un argentino escriba su nombre nuevamente en la lista de ganadores de las 24 Horas de Le Mans y ese nombre es el de José María López, el cordobés junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi llevaron al Toyota N°7 a lo más alto del podio en el circuito de La Sarthe.

La edición del 2021 fue sin sobresaltos para la tripulación de Pechito que años atrás había sufrido problemas mecánicos y órdenes de equipo que le habían impedido celebrar. Esta vez, se llevaron todo, la clasificación y la carrera de 24 Horas donde dominaron a voluntad para escalar a lo más alto del estrado.

Además, “Pechito” es el tercer latinoamericano en ganar las 24 Horas de Le Mans, ya que además de Froilán González, el mexicano Pedro Rodríguez logró la victoria junto al belga Lucien Bianchi con un Ford GT en la edición 1968.