Peligra el carnaval de Concordia: ¿Qué dijeron desde el Ente organizador?

El lunes 4 el Ente de Carnaval anunció el comienzo de la inscripción para las comparsas, pero un día después, integrantes de las agrupaciones dijeron que no saldrán, que se bajaban de la próxima edición.

Las comparsas Emperatriz, Imperio, Ráfaga y Bella Samba llevaron este martes una nota a la municipalidad de Concordia en la que dejaban sentado por escrito que no serían parte de la edición 2022 del carnaval. En duros términos, culparon al ente de carnaval de no haber hecho lo suficiente para que pudieran presentarse.

Las agrupaciones explicaron que en ningún momento percibieron que desde el municipio hayan querido proyectar un carnaval de verdad y trabajar junto a las comparsas, “ignorando las notificaciones y sin brindar respuestas acordes a la complicada situación actual. Tampoco confirmaron las autoridades en el Ente organizador, motivo que deja a entrever la falta de solidez en las decisiones que se pudieran llegar a tomar”.

En la nota, las comparsas reclaman también la necesidad de ser escuchadas, por lo que aseguraron que, desde hace años, el ente no se hace eco de los varios reclamos que podrían haber prevenido la situación actual.

Además consideran que la administración del municipio marginó un evento que “genera ingresos en la gastronomía, hotelería, servicios y comercios en general; que también se reflejan en la recaudación municipal”.

Aunque entienden la situación de pandemia, indicaron que no lo consideran un justificativo debido a que muchos fondos se destinan a otras actividades que no serían tan beneficiosas para la región.

Este miércoles, un día después de esa carta, Miguel Guitar, integrante del Ente de Carnaval, salió a contar qué sucedió.

“Las comparsas dispusieron en una nota que no saldrán. Nosotros nos mantendremos abiertos al diálogo para buscar zanjar las diferencias que hay en lo económico y en la parte organizativa para poder tenerlos inscriptos, ya que creemos que se puede hacer”, dijo, en diálogo con Ahora Más(Lunes a viernes, de 9 a 12 en Radio Oíd Mortales).

Sobre lo que esperan, detalló: “Nosotros guardamos las esperanzas y sabemos que tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar nuevamente y poder llegar a un acuerdo para volver a tener la fiesta que merecemos tener, poder volver a reír y disfrutar”.

Las comparsas hablaron de falta de preocupación por parte del ente que organiza el evento. A este planteo, Guitar respondió: “Los premios los entregamos en abril de 2020, en ese mes terminamos de pagar todo y las comparsas estaban al día, el ente no debe nada. Evidentemente hay una disconformidad por parte de las comparsas con la propuesta que hicimos el 24 de septiembre para que la evalúen y nos digan si estaban de acuerdo. Esperábamos una respuesta que nunca llegó, ya que no nos dieron una contraoferta ni ninguna manifestación de lo que les parecía lo que nosotros propusimos, solamente emitieron esta nota, llevaron la carta y nos enteramos de este modo”.

Luego de la carta, que tomó trascendencia de manera pública, el ente y las comparsas no se comunicaron entre sí. “No hemos dialogado, pero estamos dispuestos a hacerlo. Sabemos que la cuestión económica es importante, que quieren que mejoremos esa parte, pero no es todo. Hay otros aspectos que también quieren que mejoremos, pero se centran en eso”, dijo Guitar.

Opciones

Las inscripciones de las comparsas cierran el 15 de octubre, la fecha es inamovible, así que antes de ese día las partes tendrían que llegar a un acuerdo.

“Queremos arrancar ahora en octubre para darles tiempo de trabajar y para que tengan más fondos, pero creo que tenemos que poner de las dos partes para poder lograr tener nuestra fiesta”, remarcó el integrante del ente.

Además, habló sobre lo que se vive en otros lugares. “En otras ciudades se pusieron de acuerdo para volver a tener sus fiestas, de hecho en Gualeguaychú salen 5 comparsas, eso es histórico, hay que poner voluntad porque estamos haciendo una fiesta en etapa de transición”, explicó.

Por último, aseguró: “Creo que no es imposible tener el carnaval. Estamos analizando algunas otras opciones, porque la ordenanza habla de actividades de carnaval, no exclusivamente de competencia de comparsas, así que si no están tenemos alternativas, aunque lógicamente para nosotros la mejor idea es contar con las 4 comparsas”.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio