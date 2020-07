Pesar en el Pj entrerriano: Falleció Juan Abolafia

“Con profundo dolor, hoy despedimos a un compañero peronista, Juan Abolafia. Un militante siempre comprometido con la justicia social”, reza una comunicación del Consejo Departamental Justicialista de Concordia, al dar cuenta el fallecimiento ex secretario de Salud del entonces gobernador Jorge Pedro Busti.

Abolafia fue concejal, secretario de Acción Social en la Municipalidad de Concordia y subsecretario de Salud en la provincia. Si bien tenía fecundas raíces en Concordia, estaba radicado en Paraná.

Por su parte, el ex gobernador Busti escribió: “Con profundo pesar, hoy me toca despedir a un compañero y amigo al que conocí hace muchos años en Concordia y que siempre me acompañó en la militancia y en la gestión pública: Juan Abolafia” “Juancito, además de un cuadro del peronismo, fue concejal, secretario de Acción Social en la Municipalidad y Subsecretario de Salud en la provincia, funciones que honró con denodado compromiso social y vasto profesionalismo”, destacó el ex mandatario.

“Mis condolencias a su compañera Silvia, a sus hijos Mariana e Ignacio y a todos sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, concluyó Busti.