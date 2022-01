Piden a Bordet que le ponga un freno a la depredación del río Uruguay

Desde la Asociación de Guías de Pesca de Concordia manifestaron estar “muy preocupados” por la pesca clandestina en la región y solicitan la intervención del gobernador Gustavo Bordet para ponerle un freno a la depredación.

El presidente de la asociación, Alberto Alonso, informó que están solicitando la intervención del gobernador para empezar a solucionar un problema que puede afectar a muchísimas fuentes de trabajo y al desarrollo turístico de la región.

En este sentido, sostuvo que “hemos mantenido diálogo con el área de recursos naturales del gobierno provincial, pero ellos están en Paraná y no sabemos si no les interesa resolver este problema o no quieren; pero lo cierto es que la pesca clandestina no para de crecer y organizarse en la región y estamos muy preocupados al respecto”.

Días atrás se realizó un decomiso de pescados en el Camping de la tortuga. Al respecto, Alfonso refirió que “eso no es absolutamente nada del total que día a día se pesca en forma furtiva y del mercado ilegal que existe en ambas orillas: desde Concordia proveyendo a Rosario y Buenos Aires y desde Salto a frigoríficos que exportan pescado”. Y precisó: “Este no es un río para la actividad extractiva, respectamos mucho al pescador artesanal y queremos que sigan trabajando, pero esto no es pesca artesanal, es pesca furtiva”.

Por último, Alonso dijo que “lamentamos mucho esta situación porque sabemos todo lo que mueve el turismo de pesca. Hemos acercado propuestas para solucionar este asunto y estamos trabajando con el área de Turismo, pero todo se hace muy lento y no podemos ver que estén destruyendo día a día nuestra fuente de trabajo, sin hacer nada. Es por eso que estamos enviando una nota directa al gobernador para que intervenga de modo directo y trate de ordenar este asunto”, concluyó.