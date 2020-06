Pidiendo árbitros: Polémica por filtración de escuchas telefónicas entre Grondona y Tinelli

El programa Lanata sin filtro publicó escuchas entre el dirigente de San Lorenzo y el entonces presidente de AFA, en las que se discutía sobre árbitros y horarios de partidos.



En la emisión radial se difundieron escuchas que ordenó el ex juez Norberto Oyarbide sobre Julio Grondona. En las mismas, Marcelo Tinelli le habría pedido al ex presidente de la AFA ​elegir a dedo árbitros y horarios de partidos en 2013.



Según se dio a conocer, las escuchas se dieron entre el 14 de mayo y el 12 de junio de ese año, por una causa en la que se investigaba a una financiera como supuesta “cueva” para lavar dinero del pase de jugadores.



MT: “(Luis) Segura está rompiendo los huevos y van a pedir a Ceballos o a algún amigo de (Ricardo) Caruso (Lombardi). No quiero que me dirija Ceballos. Quiero que nos dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos Delfino. Jamás me enteré que sea hincha de San Lorenzo. Uno que garantice… Pompei, por ejemplo. No quiero que nos dirija Ceballos, que va a armar un escándalo. Ni Loustau, al que odian en San Lorenzo. Vigliano también es bueno. Pompei es un tipo tranquilo y no va a romper. Delfino va a dirigir bien. Pasa que Caruso rompe tanto los huevos…”.



JG: “Me encargo. ¿A quién no querés vos?”.

MT: “No quiero a Ceballos ni Loustau ni a todos los amigos de Caruso”.

El partido fue 1 a 1 y dirigió Fernando Rapallini.