Plantean que el plan de saneamiento que se lleva a cabo en la provincia es histórico

El gobernador Gustavo Bordet estuvo en La Criolla, junto al titular del Enohsa, Enrique Cresto, para firmar convenios específicos por más de 546 millones de pesos para obras de agua y saneamiento en la provincia. “Comparto con ustedes esa vocación de poder satisfacer demandas, generar mano de obra y mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos”, afirmó.

En la actividad que se realizó este viernes en el salón del club Juan Bautista Alberdi de esta localidad del departamento Concordia, Bordet explicó que se firmaron convenios con municipios, comunas y juntas de gobierno de la zona relacionados con obras que se tramitaron en Enohsa con Enrique Cresto “para poder llevar saneamiento y fundamentalmente agua potable y tratamiento de efluentes”.

Dijo que se trata de “obras significativas, que hacía mucho tiempo las estaban demandando las localidades del departamento”, por lo que “que va a ser importante no sólo la firma sino también la oportunidad para poder tomar contacto y programar trabajos en conjunto a futuro con los intendentes, presidentes de comunas y de juntas de gobierno”.

Resaltó asimismo, que éstos, son “trabajos que se realizan a través de empresas que toman mano de obra y estos momentos de pandemia como los que nos toca atravesar, el Estado puede generar empleo a través de la obra pública. Es una de las premisas que se fijó el presidente Alberto Fernández y que compartimos desde nuestra gestión provincial también”, expresó el mandatario.

Consultado sobre las obras a ejecutarse, indicó que “se realizarán en simultáneo, porque son convenios específicos que se firman”, sostuvo y señaló: “Lo que ocurre hoy aquí en el departamento Concordia se repite en el resto de los 16 departamentos de la provincia”.

“En toda la provincia estamos llevando adelante un programa de obra pública muy ambicioso para justamente por un lado mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y por otro también generar empleo”, destacó.

Sobre el hecho de poder cumplir con el 100 por ciento de agua y cloacas en la ciudad de Concordia, Bordet, dijo que “ese es el objetivo que nos trazamos. Básicamente en agua tener la cobertura al 100 por ciento, en estos tiempos es algo que merece destacarse y también en materia de cloacas también hemos avanzado muchísimo”, indicó tras reiterar que: “Esto se replica en distintas ciudades de la provincia también”.

El mandatario afirmó que “estas son obras muy importantes, que no se ven, no lucen, pero que tienen un impacto muy alto en la calidad de vida de los vecinos y fundamentalmente en la salud”.

Dijo que el agua “es el principal alimento que consumimos los seres humanos y consumir agua de calidad es tener garantizada la salud, y esta es una tarea que nos compete a todos por igual, intendentes, presidentes de comunas, gobierno provincial, gobierno nacional, a través de Enohsa”.

Asimismo, indicó que “lo que estamos desarrollando en el departamento Concordia y en Entre Ríos no tiene parangón, por lo menos en los últimos años que yo recuerdo desde el 83 a la fecha, que no se desarrollaba un plan tan amplio de saneamiento en este sentido, y por eso es muy bueno que podamos estar hoy aquí en La Criolla generando estos convenios, estas oportunidades para poder desarrollar este tipo de obras tan necesarias”.

Pero también es importante “el hecho de estar aquí hoy para seguir proyectando y trabajando de manera articulada como lo hacemos desde siempre en gestión, sin mirar qué municipio o comuna se trata para llevar adelante una acción de gobierno, no hacemos ningún tipo de diferencia ni por color político, ni por ninguna otra circunstancia”, señaló, al tiempo que instó: “Tenemos que trabajar en conjunto para poder solucionar lo que los vecinos de las localidades de toda la provincia nos están demandando y ese es el objetivo. Poder hacerlo trabajando con un presidente como Alberto Fernández que tiene una visión federal de la Argentina, que asignan los recursos porque estas obras si no hay asignación de recursos no se realizan, no se hacen, esto lo decía claramente Enrique (Cresto) en cómo cambió el presupuesto del Enohsa para poder llegar a todo el país y por supuesto a Entre Ríos y también articularlo con todos ustedes, con los intendentes, los presidentes de juntas”.

El gobernador reiteró que “en esto está el compromiso de poder trabajar en conjunto y poder avanzar de esta manera. Recuerdo que la vez anterior que había estado en el departamento, pandemia mediante que esto nos ha complicado realmente mucho para poder estar presencialmente, habíamos estado en Los Charrúas firmando el convenio marco y hoy se firma el específico con lo cual dice Enrique que en dos semanas se transfiere el dinero para poder empezar obras que las programamos, proyectamos y que hoy es tiempo de ponernos a trabajar”.

Por último, el mandatario dijo estar “muy feliz de poder compartir con todos ustedes este momento, pero también de poder ir generando nuevos compromisos porque de eso se trata la gestión. Créanme que lo hago con mucho entusiasmo, energía porque comparto junto con ustedes esa vocación de poder resolver problemas, de poder satisfacer demandas y fundamentalmente de mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos”.

Participaron del acto el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el senador provincial, Armando Gay; el presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano; y los intendentes de La Criolla, Ariel Stucker; Estancia Grande, Daniel Goldin; Concordia, Alfredo Francolini; Los Charrúas, Ariel Panozzo Zenere; Colonia Ayuí, Edgardo Almada; Puerto Yerúa, Daniel Benítez; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; y los presidentes de las juntas de gobierno de Nueva Escocia y Colonia Roca.

Política de agua y saneamiento

Por su parte, Cresto informó que “la política de agua y saneamiento tiene varios ejes, la infraestructura básica, que son las grandes plantas de tratamiento, grandes plantas de agua. Y también están las obras de expansión, que son las redes que hacen que el agua llegue al vecino, no sirve de nada una planta de agua si no hay redes”.

“Lo que acordamos con el gobernador en este Plan Estratégico, es que a la infraestructura básica la hace la provincia y las redes las hacen los municipios, entonces tenemos unidades ejecutoras trabajando para llegar al 100 por ciento de agua en la provincia que es lo que me encomendó el gobernador de la provincia”, acotó.

“Así que conforme porque hoy hicimos un buen cierre del departamento Concordia, con obras en municipios, comunas, y Junta de Gobierno que va con un convenio que firmamos con la provincia, que lo va a ejecutar la UEP”, precisó el titular del Enohsa.

En ese marco, manifestó su “satisfacción, porque no solamente en obras de agua y saneamiento sino también aportando nuestro granito de arena para lo que es obra pública como entregamos hoy estos convenios y lo que tiene que ver obras de vialidad y todo lo que pase por el Ministerio de Obra Pública de la Nación”, afirmó.

Es de destacar, que muchas de estas obras que se concretarán se vieron agilizados en su tramitación teniendo en cuenta que la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), a partir de la firma de un convenio de colaboración mutua entre Cafesg y Enhosa, impulsado por el Gobernador Bordet, ha desarrollado más de 30 proyectos de infraestructura básica que son estratégicos para desarrollo Regional.

Convenios firmados

En la ocasión de firmaron convenios específicos con el municipio de Federación, para la obra de red cloacal y estaciones de bombeo de Federación; por 73.558.129,23 pesos; de San Jaime de la Frontera, para la obra de saneamiento red de agua y cloaca con conexiones domiciliarias por 41.962.038,87 pesos.

En tanto que para el departamento Concordia, se firmaron convenios específicos con los municipios de La Criolla para la red de desagües cloacales y agua potable – planta urbana de La Criolla, por 30.496.236,53 pesos; también, el convenio específico de cooperación y financiación para la ejecución de la obra de limpieza de laguna anaeróbica en la localidad de La Criolla que cuenta con un presupuesto oficial de 3.958.900, 69 pesos.

Además, Colonia Ayuí para la red de desagües cloacales y agua potable barrios IAPV 40 viviendas – 9 de julio, por 29.457.376,15 pesos.

Para Concordia, se firmaron dos convenios, para la ampliación de la red colectora cloacal del barrio Larroca, por 22.267.325,87 pesos, y la refuncionalización de la planta potabilizadora, por 168.888.239,10 pesos.

Por otra parte, se firmaron los convenios específicos para la ampliación de redes cloacales en Los Charrúas, en su primera etapa, por 53.985.074,30 pesos; Colonia Roca , para la ampliación de la red cloacal, rehabilitación y empalme a red existente 2 etapa, y la ampliación de la red cloacal, rehabilitación y empalme a red existente, por 67.240.794,07 pesos; con Puerto Yeruá, para la ampliación del sistema cloacal y filtro biológico de la localidad , por 45.984.148,35 pesos; Nueva Escocia, para la ampliación de la red de distribución de agua potable, en su primera etapa por 12.309.375,08 pesos.

Asimismo, se firmó el convenio marco para el proyecto de la provisión de una perforación de agua en Estancia Grande.

Entrega de nota de aprobación del financiamiento por medio de convenios específicos

En ese marco, además, el mandatario provincial junto al titular del en Enohsa entregaron a la Intendenta de la Ciudad de Villaguay, Claudia Monjo la notificación de la aprobación del financiamiento para la ejecución de las siguientes Obras Públicas enmarcadas en el Plan Argentina Hace:

-Puesta en valor Plazoletas Leopoldo Herrera, por el monto de: 17.250.290,45 pesos.

-Corredores Escolares Seguros – Escuela Nº 3, por el monto de: 1.902.516,09 pesos.

-Corredores Escolares Seguros – Escuela N° 5, por el monto de: 8.341.895,37 pesos.