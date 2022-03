Plaza de Mayo: Una multitud conmemoró el Día de la Memoria

Dejadas atrás las restricciones que impuso la pandemia, pero utilizando barbijos intervenidos con consignas como #NuncaMás #Son30Mil #DóndeEstán para mantener los cuidados, referentes de entidades sociales, sindicales y políticas se concentraron para participar del acto.

Una multitud se congregó en la Plaza de Mayo a 46 años del golpe

Una multitud de militantes y referentes de organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos colmó este jueves la Plaza de Mayo y sus alrededores en la ciudad de Buenos Aires, tras dos años de ausencia por la pandemia, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 46 años del último golpe de Estado cívico-militar.

En el acto central se leyó un extenso documento donde los organismos defensores de los derechos humanos que convocaron a la marcha sentenciaron: “No queremos neoliberalismo. Queremos, como soñaron los y las 30 mil (desaparecidos y desaparecidas), que el pueblo vuelva a ser feliz”.

El documento, titulado “A 46 años del golpe genocida, reafirmamos la lucha”, apuntó a los “responsables económicos, grupos empresariales y militares, que contaron con el apoyo eclesiástico y de la corporación judicial que, hoy como ayer, representa los intereses de las clases poderosas”.

En ese sentido, el texto se preguntó: “¿Dónde están los responsables de la miseria planificada en la dictadura?” y además se apuntó a “los responsables de la crisis del 2001”, cuando cayó el Gobierno de la Alianza, en medio de una crisis socio-económica casi inédita.

También se criticó “el incremento de beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisiones preventivas”, en alusión a los sentenciados por crímenes de lesa humanidad.

“Actualmente, 579 tienen el beneficio del arresto domiciliario. Del total de personas investigadas en este momento, hay 764 personas detenidas, mientras que 1.532 permanecen en libertad”, se alertó.

“Restitución de la identidad de las nietas y nietos”, “Libertad a las y los presos y presas políticas” y “Juicio y castigo al poder económico, poder judicial cómplice y a la cúpula de la iglesia”, fueron algunas de las consignas.

El documento fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

El pronunciamiento también tuvo entre muchas adhesiones, las de la Asociación Argentina de Actores, Ctera, Asociación Psicoanalistas Autoconvocados, Secretaria de DDHH de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, presidencia y secretaría general del Colegio Carlos Pellegrini y autoridades del Colegio Normal 8.

Manifestaciones con el mismo tono se realizaron en el interior del país, donde gobernadores coincidieron en pronunciarse por el “nunca más” y rescatar el diálogo y la reflexión sobre el pasado “para construir un futuro” en defensa de la democracia que evite que “vuelvan a ocurrir esos hechos”.

Sobre el final del acto en la ciudad de Buenos Aires, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida sostuvo que la manifestación tiene el histórico objetivo de “no permitir un retroceso en la democracia”.

A la movilización se sumaron organizaciones políticas, sociales, gremiales y de izquierda, que se concentraron en varios puntos del centro porteño y marcharon a Plaza de Mayo en masivas columnas.

En tanto, la agrupación La Cámpora realizó desde media mañana -junto a otros espacios afines- su tradicional caminata desde el predio de la exEsma, donde ahora funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en avenida Del Libertador 8151, hacia la Plaza de Mayo.

Integraron esa columna agrupaciones como Descamisados, Martín Fierro, 13 de Abril, Corriente Nacional de la Militancia, Unidad Piquetera, Frente Social Peronista, Fetraes, Kolina, Irrompibles, Peronismo Militante, Agrupación 17 de Noviembre, Fecoba Movimiento Alfonsinista y el PJ, entre otras.

Al arribar a la Plaza de Mayo, el diputado nacional del Frente de Todos y referente de La Cámpora Máximo Kirchner subrayó que “Uno elige los estudios de TV, o la calle y la gente”.

También enfatizó que la tradicional caminata que La Cámpora realiza cada 24 de marzo demuestra “la decisión de transformación de la realidad” que tienen los integrantes de la agrupación.

En la Plaza de Mayo, cerca de las 14, las agrupaciones PTS, MST, el Nuevo MAS y el Partido Obrero, dieron inicio alrededor de la Pirámide de Mayo al primer acto de la jornada, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integran organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, de trabajadores y de la izquierda.

“Veo a ustedes que tienen ese sentimiento también de justicia, de dignidad para el pueblo, de igualdad y compañerismo y me emociona enormemente y pienso en nuestros 30 mil detenidos y desaparecidos”, dijo otra de las referentes de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas, ante miles de personas.

“Están acá presentes las madres del gatillo fácil y vamos a seguir pidiendo justicia”, agregó Cortiñas desde el palco improvisado por el PTS-Frente de Izquierda Unidad en Plaza de Mayo.

Además, esas agrupaciones se movilizaron “contra el pacto con el FMI” y “sus consecuencias de mayor ajuste sobre el pueblo trabajador”, detallaron a través de un comunicado los diputados del PTS-Frente de Izquierda Unidad Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca. En la plaza también se encontraban las agrupaciones Libres del Sur, Barrios de Pie y La Garganta Poderosa.

Por su parte, el Encuentro Peronista también participó colocando una gigante bandera argentina con figuras relevantes de la política y la cultura argentina como José San Martín, el papa Francisco, Eva Perón, Juan Perón, Manuel Belgrano, Felipe Vallese, el padre Carlos Mugica, Diego Maradona, Estela Carlotto, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Juana Azurduy, José Rucci y el Indio Solari, así como una imagen de las Islas Malvinas.

También estuvo presente la agrupación independiente llamada Coordinadora por Tehuel, quien mantuvo en alto una bandera en la que exigían la “aparición ya de Tehuel de la Torre”, el joven trans desaparecido hace un año mientras iba a una entrevista.

“Que es lo que pasa, que no lo ven, no estamos todes por qué aún falta Tehuel”, gritaban manifestantes desde distintas partes de la concentración.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández encabezó por la mañana un acto en el Centro Cultural de la Ciencia, en el cual se anunció la reparación de los legajos de ocho trabajadores y científicos del Conicet detenidos desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado. Estuvo acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y la presidenta del Conicet, Ana María Franchi.

El Presidente dijo que “el 24 de marzo es el día en que más unidos estamos” y aseguró que le dan “asco” y vergüenza” los discursos negacionistas sobre los delitos de lesa humanidad.

“Cada 24 de marzo, que es un día emblemático para nosotros, la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió. Sobre eso no tenemos diferencias ni distancias. Algunos son más progresistas, otros más peronistas y otros de otro color, pero todos sabemos que hubo una dictadura que persiguió, mató, asesinó, condenó al exilio, hizo desaparecer y postergó a la Argentina como nunca lo hizo otro gobierno”, señaló Fernández.