Pochettino: “Me siento bien y tranquilo, con el apoyo de mis jugadores”

El ex DT de Espanyol y Tottenham sabe de “todo el ruido que hay alrededor” con respecto al París Saint Germain, un equipo plagado de estrellas como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Marco Verratti.

Pochettino está en la mira desde la llegada de Messi a PSG.

El entrenador de Paris Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, aseguró que se siente “bien y tranquilo” a pesar de las críticas sobre su trabajo y que tiene el “apoyo” de sus dirigidos de cara al partido del martes ante Brujas de Bélgica por la Liga de Campeones de Europa.

“Me siento bien y tranquilo. Siento el apoyo de mis jugadores. Conocemos el proceso en el cual nos hemos comprometido. Tenemos altibajos, entiendo que estamos en el PSG que es una luz que brilla muy fuerte, no todo será hablar bien del equipo, hay cosas a mejorar, como que tenemos que jugar mejor”, señaló Pochettino en conferencia de prensa.

El exdefensor de Newell’s sabe de “todo el ruido que hay alrededor” con respecto al PSG, un equipo plagado de estrellas como el crack rosarino Lionel Messi, el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé, Ángel Di María y el italiano Marco Verratti, entre otros, pero que no deslumbra conforme a las expectativas que generó en el inicio de la temporada.

“Cuerpo técnico, jugadores y staff contamos con la tranquilidad y las ideas muy claras, respetamos todo alrededor, pero seguimos por nuestro camino. Los procesos son todos iguales, tienen su tiempo, estamos ganando partidos, sacando diferencias en la Ligue 1, estamos segundos en Champions, queríamos primeros, pero está un buen equipo como el Manchester City por delante”, apuntó el entrenador santafesino.