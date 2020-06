Poda: Hasta agosto sólo se permite en casos puntuales

Áreas Verdes trabaja en el actual período de poda, iniciado en mayo. Este trabajo se realiza solamente ante interferencias de los árboles con cables o luminarias. En estos casos, se puede llamar a los números (427626) o 3442523587.

Hasta agosto se desarrolla el período de poda de árboles de la vía pública. Es importante destacar que no se poda cualquier árbol, sino solamente aquellos que puedan interferir con cables o luminarias. “No se podan árboles sin razones, ya que la poda no es una medida obligatoria. Se trata de no podar para preservar la vida del árbol”, explicó Roberta Barrera, jefa de Áreas Verdes.

En caso de existir árboles que compliquen el tendido de árboles o la utilidad de luminarias públicas, se puede solicitar su poda llamando al teléfono de Atención al Vecino (427626) o al celular 3442523587 donde también se pueden enviar mensajes de audios o texto. A ambos teléfonos también pueden consultar por extracción de árboles.