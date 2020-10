Podoroska habló después de su gran Roland Garros

Nadia Podoroska habló este domingo en #Bonadeo después de su enorme e histórica participación en Roland Garros, el Grand Slam que se juega en París y sobre polvo de ladrillo, donde la tenista argentina llegó hasta las semifinales.



“Fueron tres semanas inolvidables”, aseguró la tenista rosarina y explicó que se dio “por el trabajo que veníamos haciendo con mi equipo durante mucho tiempo”.



“Ninguno esperaba este resultado tan bueno, pero el proceso lo veníamos haciendo y se da ahora”, aseguró Podoroska y destacó el encuentro frente a Elena Svitolina, la número cinco del mundo y a quien derrotó en cuartos de final, como lo mejor que hizo en su carrera.



La clave de Roland Garros

Podoroska aseguró que el objetivo en el Grand Slam francés fue ir partido a partido y explicó en diálogo con #Bonadeo que “lo que me mejor hice fue abstraerme del contexto, jugar al tenis y hacer lo mejor que podía”.



“Gracias a eso pude disfrutarlo, sacarme las presiones externas y concentrarme en lo que hago bien, que es jugar al tenis”, agregó la jugadora rosarina, quien arrancó el Grand Slam desde la clasificación.



La posibilidad de darle un empujón al deporte

“Lo que me ha emocionado estos días es que mucha gente me mandó fotos de chicos jugando, nenas, es lindo que se pueda hacer conocido el deporte, esas ganas de jugar, de mejorar, es lo que más feliz me hace, que se contagie”, expresó Nadia.



Los momentos en los que dudó en seguir

“Hubo momento que no tenía dinero para jugar, viajar, siempre tuve bien claro que con el dinero que mi papá ganaba en la farmacia no se podía sustentar una carrera de tenis. Es tanto lo que se necesita que es inviable”, contó.



“Me considero una afortunada porque en los momentos difíciles siempre he recibido ayuda de entrenadores y amigos, y es por ellos que estoy acá. Sin ellos no he podido hacer mi carrera”, agregó.



“No falta talento, faltan esas oportunidad económicas. Incluso con el talento y las ganas, si no tenés esas personas que te banquen no podes salir del país y mejorar”, reflexionó Nadia en el cierre de la charla con #Bonadeo.