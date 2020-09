Polémica por los jugadores de Boca autorizados a jugar con positivos de Covid

El xenieze viajará a Asunción con varios jugadores que resultaron positivos a los testeos de Covid 19, pero que según se informó serían “no contagiantes” ya que cumplieron los plazos fijados por los protocolos. Libertad va a jugar bajo protesta.

Libertad de Paraguay piensa en jugar “bajo protesta” el jueves ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, ya que cree que “se está infringiendo” el protocolo sanitario si el equipo argentino se presenta con jugadores que sean casos positivos de coronavirus, según afirmó el abogado del club paraguayo.

“Se está infringiendo el protocolo que la Conmebol dispuso para la Copa Libertadores y hasta el momento no tenemos ninguna comunicación oficial sobre que esas medidas se hayan modificado”, sostuvo hoy Gerardo Acosta, abogado de Libertad, en declaraciones a C5N.

El abogado aseguró sin embargo que Libertad se presentará a jugar “pero estamos denunciando una irregularidad” y agregó que Libertad jugará “bajo protesta” y se reservará la posibilidad de “realizar las acciones que sean necesarias en su momento”.

Hasta anoche, la Conmebol autorizaba a Boca a integrar su delegación con los jugadores que su designara su cuerpo técnico, tras consultar con las autoridades sanitarias de Paraguay.

Boca tiene programado viajar a Asunción con varios jugadores que resultaron positivos a los testeos de coronavirus, pero que según se informó serían “no contagiantes” ya que cumplieron los plazos fijados por los protocolos.

“La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Centers for Disease Control and Prevention de EEUU, hacen una clara diferenciación entre los PCR (+) de quienes están cursando la enfermedad y pueden contagiar a otros y los PCR (+) de quienes superaron la enfermedad, los cuales SON CONSIDERADOS RECUPERADOS Y YA NO CONTAGIAN”, dijo la Conmebol en uno de los puntos del comunicado.