Polémicos dichos: Patricia Bullrich vacunas, Islas Malvinas y Pfizer

La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que el Gobierno nacional “podría haberle dado” las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el coronavirus, al señalar que las demandas de esa empresa farmacéutica son “razonables”, y tales expresiones generaron fuertes repudios de altos funcionarios, como el canciller Felipe Solá.

“Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable”, evaluó Bullrich sobre la falta de acuerdo del Estado nacional con el laboratorio norteamericano para la compra de vacunas contra el coronavirus.

En declaraciones al canal La Nación+, la exfuncionaria planteó que Pfizer “no pidió los hielos continentales”, aunque añadió que “las Islas Malvinas se la podríamos haber dado”.

Luego, en Twitter, intentó aclarar sus palabras y dijo: “Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”.