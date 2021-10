Policía alerta por modalidad de estafa virtual

En el transcurso de esta semana un profesional médico de la ciudad debió realizar una denuncia policial a raíz de que, en su nombre, se estaba contactando a diferentes personas en lo que terminó siendo una nueva modalidad de estafa virtual.

En esta oportunidad se enviaba primero a las personas un mensaje de WhatsApp en el que se informaba de un cambio de número de celular y se pedía agendar otro con característica de Buenos Aires (011).

Horas después se producía un nuevo contacto en el cual se ofrecía la venta de dólares a un precio menor al del mercado y se pedía depositar el dinero en una cuenta o parte del mismo.

Lamentablemente algunas personas no repararon en que el nombre de la cuenta no era el del médico en cuestión y realizaron depósitos. A raíz de esto se hizo la denuncia, intervino una fiscalía y se logró bloquear esa cuenta para que no pueda recibir los depósitos. De todas formas, en los días siguientes la modalidad continuó aunque ahora con un número de cuenta diferente por lo que se advierte a la población que si son contactados ignoren el mensaje y, mucho menos, realicen un depósito de dinero.