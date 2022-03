Por este 8M, habrá una Mesa Informativa en los Tribunales de La Histórica

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este martes durante el horario de 7 a 13 horas, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia realizará en el Hall de entrada del Juzgado Provincial, ubicado en calles San Martín y Juan Perón de Concepción del Uruguay, una MESA INFORMATIVA con atención personalizada por medio de empleadas judiciales.

Estarán intagradas mujeres fiscales, ex fiscales y otras colaboradoras pertenecientes del Ministerio Público Fiscal, con destino a todas las mujeres y público en general que se haga presente a los fines de evacuar consultas, a quienes se les brindará información respecto al acceso a la justicia, lugares a los cuales acudir para la radicación de denuncias, del trámite que se le otorga a las mismas y sobre las diferentes alternativas de resolución, y respecto a las diferentes herramientas legales de protección de víctimas, medidas restrictivas, botón antipánico, etc.

Asimismo, está prevista entre las participantes de la mesa y demás mujeres interesadas en la temática, la lectura del informe de O.V.G. sobre la Violencia contra la Mujer del Poder Judicial de Entre Ríos en la modalidad laboral.

“Cabe destacar que en esta fecha especial no festejamos nada, solo recordamos que debemos continuar la lucha por todas aquellas mujeres cuyos derechos se encuentran vulnerados, y que aún en esta época tienen miedo a denunciar o a pedir ayuda”, indicaron desde la organización y aseguraron: “Es importante remarcar que como sociedad no debemos normalizar los maltratos infringidos contra las mujeres y niñas, ni las agresiones físicas, amenazas, abusos, violaciones, femicidios, etc. Que podamos avanzar en educar para el diálogo a nuestros hijos, para que nunca adoptemos la violencia como algo cotidiano, estas aberraciones tienen que terminar. Para esto, debemos involucrarnos activamente como sociedad, educando, asistiendo, contando y denunciando”… “Invitamos a todas aquellas mujeres y público en general que les interese asistir y participar de la jornada”, concluyeron.