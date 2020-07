Por refacciones, reprograman turnos para el carnet de conducir

Debido a obras de refacción a realizarse en la División de Tránsito de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, los turnos otorgados durante la semana del lunes 3 al viernes 7 de agosto fueron reprogramados, algunos para la semana en curso y otros para la semana a partir del lunes 10 de agosto.

Respecto de estas modificaciones en la atención, desde Dirección de Seguridad Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno explicaron que “nos va a llevar una semana finalizar los trabajos en la oficina, y durante esos días no tenemos otro espacio físico y se hace imposible por el cableado, las computadoras, impresora, etc mover de lugar la atención; e implicaría una inversión innecesaria para una semana, por esto es que durante esa semana no se atenderá” según relató el Dr. Gustavo Hanza, director del área.

Cabe destacar que virtualmente los turnos ya fueron reprogramados, todas las personas que sacaron turnos fueron avisadas con las nuevas fechas de atención. En este sentido es que, si bien se otorgan hasta 60 turnos diarios, este martes se atendieron 120 turnos, producto de la reprogramación mencionada.

“Queremos solicitar las disculpas del caso a la comunidad que debe esperar afuera y con la distancia. Las distintas etapas son para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan y sobre todo para mejorar la calidad de atención a nuestros vecinos. Se tratan de obras que debían realizarse en un área tan clave como tránsito” explicó por su parte el secretario de Gobierno Juan Martín Garay, quien periódicamente recorre la obra junto a los distintos funcionarios, para observar el avance de los trabajos.

Carnet

Respecto a los carnet de conducir, los funcionarios recordaron que por resolución de la Dirección Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se “mantiene la prórroga de los vencimientos” de las licencias que coincidan con el período del ahora llamado “distanciamiento social” decretado el pasado 20 de marzo, por lo que se le pide paciencia a la comunidad ya que se atenderán a todos los casos a su debido tiempo. También se comunicará oportunamente cuando se habiliten nuevos turnos en el sitio web.

Medidas de seguridad

Durante este tiempo, hay una persona en el acceso al área de Tránsito que guía a las personas de acuerdo a las gestiones que deba efectuar tanto en Policía Municipal, en el Juzgado de Faltas o en la División de Licencias de Conducir y que ya se arbitraron todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud tanto del público como del personal que trabaja en dicha sección. Ya se colocaron alfombras sanitarias, mamparas de protección en los distintos escritorios de atención al público; alcohol en gel en el acceso, y también se implementa el control de la temperatura al ingresar al lugar.