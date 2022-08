Por sobrefacturar importaciones: El Gobierno denunció a una empresa estadounidense

1El ministro de Economía, Sergio Massa, informó que el Gobierno decidió denunciar ante la Justicia de Estados Unidos a una empresa de servicios que sobrefacturó importaciones a través de un mecanismo de triangulación.

El ministro de Economa participó de la exposición Argentina Oil Gas AOG.

Lo adelantó el ministro de Economía en la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia que se realiza en Neuquén.

“¡Cuidado, que el Estado dé ventajas no significa que sea bobo!”, advirtió Massa al hablar en el marco de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia que se realiza en Neuquén, y donde anunció medidas e inversiones para incrementar la producción de gas y petróleo.

En ese sentido, Massa precisó: “Hoy también es el día en el que hemos decidido desde la Aduana denunciar a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares”.

“La denuncia no es en la justicia argentina: los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos, serán denunciados en los bancos y en la justicia de Estados Unidos”, agregó el titular de Economía.

A pesar de la declaración pública, Massa no reveló el nombre de la firma en cuestión. “No vale la pena hacer nombres, lo van a conocer”, sentenció.

Fuentes consultadas por Télam indicaron que se trata de una empresa vinculada al sector de proveedores de la industria hidrocarburífera.

Ante un auditorio colmado por empresarios y representantes de la cadena de valor de petróleo y gas, el ministro sostuvo hoy que las denuncias ante la Justicia por irregularidades en las facturas de importaciones y exportaciones son realizadas por el Gobierno para cuidar los dólares que necesita el sector productivo para sostener la actividad.

Al respecto, ejemplificó que las denuncias son llevadas a cabo para “defender los dólares de aquellos que invierten, trabajan, producen en Vaca Muerta y quieren maquinaria y trabajo para los que son de Vaca Muerta”.