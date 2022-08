Pre Federal: Regatas recibe a San José y Zaninetti a Ciclista por la 2da fecha

Por la fecha 2 del Pre Federal, el Celeste recibe a Social y Deportivo San Jóse en el Estadio Julio César Paccagnella, mientras el Amarillo será local en el Cilindro ante Ciclista de Paraná, ambos este viernes a partir de las 21:00 horas.

El Amarillo irá por su primera victoria ante Ciclista de Gualeguaychú.



Tras el debut con sendas derrotas en el inicio del Pre Federal los equipos uruguayenses irán por la recuperación de local, amobos partidos se jugarán desde las 21 horas.



Por la Conferencia 1, Regatas Uruguay dirigido por Ale Burgos tras la derrota en Gualeguaychú a manos de Neptunia, recibirá en el Paccagnella, al siempre dificil Social y Deportivo San José que viene de ganar en la primera fecha ante Atlético Tala en el reducto auriazul. El Celeste hará las veces de local en el Paccagnella, debido a la renovación del piso deportivo del Garro.

En tanto por la Zona B de la Conferencia 2 Zaninetti dirigido por Mario Zaffaroni perdió en el debut con Sportivo San Salvador intentará recuperarse ante Ciclista de Paraná que viene de caer ante Estudiantes de Paraná en el duelo paranaense.

Federal Fecha 2

Conferencia 1: Regatas Uruguay vs S. y D. San José (San Jose), Ferrocarril (San Salvador)vs Huracán (Villaguay), Neptunia (Gualeguaychu) vs Olimpia (Paraná), BH (Gualeguay) vs Centro Bancario (Gualeguay),Atlético Tala (R. del Tala) vs Racing (Gualeguaychú), Ferrocarril (Concordia)vs Peñarol (R. del Tala).

Conferencia 2: Zaninetti vs Ciclista (Paraná), Parque (Villaguay) vs Sportivo San Salvador (San Salvador), Estudiantes (Paraná) vs Urquiza (Santa Elena), Sionista (Paraná) vs La Armonia (Colón), Paracao (Paraná) vs Juventud Unida.