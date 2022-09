Pre Federal: Zaninetti cayó ante Juventud Unida

El equipo dirigido por Jorge Balbis derrotó 70 a 62 a Zaninetti de Concepción del Uruguay por el interzonal de la Conferencia 2 del Torneo Pre Federal que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos.

En el estadio “Lucio Martínez Garbino” Juventud comenzó errático desde el perímetro, con complicaciones en el lanzamiento externo apeló al siempre redituable juego de Novello en la pintura. Zaninetti, con Delacrox enchufado y Gervasio Guelache sostuvieron una paridad en el trámite del encuentro. Una bomba de Pedro Más le dio la máxima diferencia a Juventud (20-13) con la que se fueron al primer descanso.

En el segundo cuarto Zaninetti arrancó con una gran defensa y con una bomba de 5 se arrimó en el tanteador. El partido tuvo su momento de desconcierto y esta situación fue aprovechada por el local, que con un par de lanzamientos desde la línea sacó 10 puntos de ventaja. Zaninetti no pudo sostener la misma intensidad en defensa y se fue al descanso largo perdiendo 37-29.

Durante el tercer cuarto se vio lo mejor de Zani, defensa intensiva para complicar al equipo de Balbis, le posibilitaron a los de “la histórica” achicar a 4 (46-42) a falta de 2:55 para el cierre del cuarto. Tras el pedido de tiempo muerto del entrenador local. La dinámica no varió demasiado, para entrar al último cuarto 50-46 arriba el dueño de casa.

El último cuarto arrancó con un triple de Lado, otro de Novello más un doble que le permitieron a Juventud despegarse en el marcador. Zaninetti volvió a achicar con un buen pasaje de Guelache pero careció de acompañamiento y el local logró sostener la avanzada visitante. sumó una nueva victoria que le permite acortar distancias con el líder de la zona.

Síntesis:

Juventud 70: Manuel Lado 15, Gonzalo Pryszczuk 8, Matías Novello 28, Abel Pascual 11, Lisandro Bonari 2(fi), Juan Cruz Bentancourt, Marcelo Tommasi 3, Pedro Más 3. No ingresaron: Bruno Brescasin, Thiago Risso, Jerónimo Mendoza y Martin Bianchi Pieri. Entrenador: Jorge Balbis

Zaninetti 62: Franco Portillo 14, Nahuel Hansen 2, Agustín Richard 5, Gervasio Guelache 12, Juan Delacrox 17(fi), Gabriel Meriano 6. Gerónimo Occhi, Ignacio Fellay 2, Saverio Díaz 4. No ingresaron Santiago Salas Campuzzano, Mariano Daglio y Santiago Sotto. Entrenador: Mario Zaffaroni.

Parciales: 20-13, 17-16 (37-29), 13-17 (50-46), 20-16 (70-62)

Árbitros: Daniel Bernachi – Marcos Cáceres

Estadio: Lucio Martínez Garbino, Gualeguaychú, Entre Ríos.