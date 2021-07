Precandidatos de “Juntos” firmaron el compromiso de “Campaña Limpia”

Se trata de un documento con consignas simples y claras para una mejor convivencia durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El compromiso “Campaña Limpia” consta de tres ítems. “Invitamos al resto de los precandidatos de los distintos espacios políticos a sumarse”, lanzó Rogelio Frigerio.

Los precandidatos de la Lista Juntos que competirá en las internas de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, Marcela Ántola, Atilio Benedetti y Mauricio Davico, firmaron el compromiso “Campaña Limpia” con ejes fundamentales para la convivencia durante las elecciones que se realizarán en septiembre y noviembre de este año. La presentación del primer eje de campaña se realizó al aire libre en la Plaza Urquiza de Gualeguaychú.

“Es la oportunidad de demostrar que no nos tenemos que resignar ante las mismas formas de hacer política de siempre; que se puede hacer una campaña distinta”, coincidieron los precandidatos de Juntos.

El compromiso Campaña Limpia y responsable determina:

-No entregar volantes en papel. Nuestras propuestas van a ser difundidas por los medios de comunicación y redes sociales.

-No vamos a basar nuestra campaña en agravios ni en cuestiones personales, sino en propuestas para mejorar el país y nuestra provincia.

-Limpiar todos los espacios públicos que se utilicen con propaganda política de #Juntos luego de las elecciones. Queremos a Entre Ríos linda, limpia y ordenada.

“Invitamos a todos los precandidatos a diputados nacional, de las distintas fuerzas políticas, a que asuman el compromiso de una #CampañaLimpia”, destacaron los referentes de Juntos por Entre Ríos.