Prefectura brindó recomendaciones para navegantes deportivos

La Prefectura Naval Argentina recomienda, en el marco del inicio de la temporada de verano, que los navegantes náuticos tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad.

• Formular el despacho de salida donde se especifique la zona a navegar y tiempo estimado de regreso.

• Usar siempre el chaleco salvavidas y llevar a bordo los elementos de seguridad reglamentarios.

• Prever, antes de la zarpada, el pronóstico meteorológico de la zona.

• Contar con la habilitación náutica deportiva.

• Impedir que conduzcan menores no habilitados.

• No ingerir alcohol durante la navegación.

• Respetar las áreas de navegación establecidas por esta Autoridad Marítima.

• No navegar en proximidades de bañistas o zonas habilitadas para la práctica de deportes acuáticos.

Cabe destacar que la Prefectura Naval Argentina, a través del canal 16 (VHF 14 del Servicio Móvil Marítimo), detecta los llamados de socorro . Además, mediante el número 106, cualquier persona puede informar una emergencia.