Prefectura halló un menor que se había ausentado de su hogar

Durante la madrugada personal de la PER puso en conocimiento a la Prefectura jurisdiccional de una denuncia recibida con motivo de la ausencia de un menor de 15 años de su hogar, quien habría salido a navegar desde una zona no habilitada.

Por lo expuesto se destaco de forma inmediata un medio fluvial y luego de un minucioso patrullaje, los efectivos pudieron divisar dos embarcaciones artesanales frente a un campamento improvisado ubicado en la costa de la Isla del Puerto sobre el riacho Itapé, donde se encontraban cinco personas, las que al ser identificadas, constataron la presencia del menor ausentado, quien se encontraba en buen estado de salud junto a otros dos menores y dos mayores de edad.

Desde la Fiscalía interviniente se dispuso hacer entrega del menor al personal de la PER, a sus padres los otros dos menores que se encontraban en el lugar y respecto a los mayores no se adoptaron medidas por no poseer impedimentos legales.

Se realizó la incautación preventiva de las embarcaciones hasta que se hagan presentes sus propietarios.