Preocupación en Colón por aumento de casos de Covid-19 y la automedicación

Un incremento en los diagnósticos positivos de coronavirus, generó este miércoles el encuentro del intendente de Colón José Luis Walser, con la directora del Hospital San Benjamín, Norma Hernández. En la oportunidad, se hizo mención a una carta que dirigió a los farmacéuticos intentando frenar la venta de medicamentos sin receta y a la renuncia de profesionales, entre otros temas.

“Estamos viendo un aumento de casos en los últimos tiempos, personas que dilatan la consulta, toman antigripales o analgésicos y después vienen con más síntomas y tiempo de evolución, lo que tiene dos consecuencias altamente negativas: una personal, ya que si vienen cerca del día 7 del inicio de los síntomas no se puede utilizar el plasma de convalecientes, una terapéutica disponible, de emergencia, y que si bien no tenemos resultados concluyentes sobre su efectividad, es la única que existe; la otra es comunitaria, y es que durante los días en que dilató la consulta ha estado esparciendo el virus, lo que nos pone en riesgo de llegar al estadio de transmisión comunitaria”, explicó Hernández a El Entre Ríos.

“Necesitamos que se contacten temprano con el sistema de salud y sean sinceros con los contactos que dan, ya que a veces los niegan porque a las personas con las que han estado no les cae bien aislarse, pero es la única herramienta que tenemos”, remarcó la directora del Hospital San Benjamín, al tiempo que agregó: “Navidad y Año Nuevo han influido en que haya más reuniones y que la gente tienda a no consultar temprano para evitar que se lo aísle por síntomas compatibles. Toman medicación creyendo que no necesitan consultar, pero la realidad es que muchas veces la mala evolución o la sensación negativa que la enfermedad provoca en el organismo, los terminan haciendo consultar más tarde y resulta peor”.

Sobre la carta al Círculo Farmacéutico del Departamento Colón por la venta de medicamentos

“Necesitamos la ayuda y concientización de todos. Muchos de los antigripales que se utilizan son de venta bajo receta, por lo que pedimos a los farmacéuticos evitar vender la medicación si no tienen receta. Significa que la persona se está automedicando y es contraproducente”, alertó la médica al destacar la buena recepción por parte de los farmacéuticos.

Consultada a Hernández sobre las conclusiones tras la reunión con el intendente, éste mencionó: “Vamos a seguir tratando de que la gente se conscientice y vuelva a una senda de cuidado que parece haber perdido, creyendo que el verano y el aire libre nos libran totalmente del virus, y eso no es real. Ya lo vimos en Europa, que luego del periodo de vacaciones en que la gente se relajó, están padeciendo una segunda ola”.

“Que se haya descubierto una vacuna no quiere decir que se haya solucionado el problema. Hay que seguir comprometiéndose individualmente”, sentenció.

El turismo y la situación epidemiológica de la ciudad

De acuerdo a lo que comentó la médica, ella manifestó a las autoridades municipales la necesidad de seguir controlando la situación de cerca. “Seguimos en un semáforo amarillo, con altas probabilidades de pasar al rojo. No creemos que por ahora sea prudente aumentar la posibilidad de ingreso de turistas. Es un punto que será necesario evaluar permanentemente, si bien sabemos que en este pico no ha sido protagonizado por turistas, sino por el propio colonense”, explicó.

En Colón, los casos de coronavirus aumentaron, en las últimas cuatro semanas, más del 50%, al igual que lo han hecho todas las ciudades de la costa del Uruguay, como Federación y Gualeguaychú.

Renuncias de varios médicos en las últimas semanas

“Hubo algunas renuncias de profesionales”, reconoció Hernández. Y explicó: “En algunos casos planteando disconformidad y otros han buscado nuevos horizontes. Más allá de eso, tenemos la incorporación de dos traumatólogos; uno de ellos ya está trabajando hace medio mes y la otra traumatóloga se va a incorporar en enero, ya tiene presentada la documentación para la reválida de su título en la provincia, porque hizo su especialidad en Santa Fe”.

“Lo importante es conformar equipos de trabajo que tengan compromiso con la salud pública, con el hospital y con esta situación que estamos viviendo”, resaltó.

Al preguntarle por la renuncia del Dr. Eduardo Rodríguez, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Colón, detalló: “Es una persona de mucha experiencia y muy valiosa, en todos los momentos. Dialogué con él, porque creo que era una posibilidad reconsiderar la decisión, pero él tiene sus motivos y yo los respeto. Tiene también algunos inconvenientes en su salud y entiendo que esta situación de tensión lo ponía peor; estaba la posibilidad de que se tomara una licencia, pero es su decisión dejar de coordinar la terapia intensiva. No se aleja del hospital porque tiene un cargo que ha ganado por concurso, así que lo seguimos contando dentro del plantel”.

Vacunas contra el Covid-19

En esta primera etapa de vacunación el departamento Colón no recibió dosis, por lo cual se consultó a Hernández si está previsto que el personal de salud sea vacunado. “La semana que viene se inicia la recepción de vacunas y nosotros estamos organizando la campaña. Es necesario priorizar al personal de mayor riesgo: quienes están en la atención de Covid, en la terapia intensiva, el laboratorio y la guardia”, comunicó.

Y agregó: “Que otras ciudades hayan empezado antes con la campaña nos permite evaluar los factores que pueden dificultar el proceso de vacunación. Todas las vacunas tienen efectos adversos y suelen provocar un cuadro similar a la enfermedad que previenen. Si tengo personal que se ausenta por esta razón, puede generar dificultad en la organización de los servicios. Por eso pensamos en un abordaje escalonado”. (El Entre Ríos)