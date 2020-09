Preocupante aumento de casos de coronavirus en adultos mayores

En Entre Ríos preocupa el incremento de casos de positivos de coronavirus de adultos mayores. “Desde marzo nos veníamos preparando para lo que no queríamos que llegue”, dijo el director del hospital Pascual Palma, Esteban Sartore.

“Conocemos y sabemos que ha habido un aumento de casos”, sostuvo el profesional y luego señaló que “sabíamos que el grupo más vulnerable, de mayor factor de riesgo, eran nuestros adultos mayores porque son quienes tienen las mayores comorbilidades como hipertensión, diabetes, insuficiencia cardiaca”. Y agregó, que “si a esto le sumamos que un alto porcentaje de adultos mayores se encuentran institucionalizados, recordando y repitiendo lo que venimos trabajando que nuestra provincia es una de las que tiene mayor cantidad de adultos mayores, es decir una de las provincias más envejecida, esto se ve reflejado en los números”.

Sartore resaltó que “desde la Unidad Ministerial de Política y Programa de Adultos Mayores del Ministerio de Salud venimos trabajando desde marzo con distintas capacitaciones a las instituciones, denominando a está la residencia de larga estadía, las residencias geriátricas, tanto públicas como privadas”.

En este sentido, recordó que “en la provincia tenemos alrededor de 300 instituciones privadas, tanto gerontológicas como geriátricas, y bajo la órbita del Ministerio tenemos 25 hospitales geriátricos”.

Reiteró que “desde marzo se vienen realizando distintas capacitaciones a través de la modalidad zoom, y en algunos casos cuando no teníamos circulación comunitaria en nuestra ciudad, o en algunas otras, hacíamos visitas. Pero ahora las hemos suspendido y estamos muy atentos porque precisamente somos nosotros los profesionales, o no profesionales, los distintos agentes que trabajan tanto en instituciones públicas como privadas, los que podemos llegar a llevar el virus a las instituciones Por eso venimos capacitando y abordando esta temática de lo que hemos llamado desde la Organización Mundial de la Salud como también de la Sociedad de Geriatría el blindaje de las instituciones, para que de esta manera no ingrese el virus y que si efectivamente ingresa, podemos generar lo que denominamos un bloqueo, es decir que no se expanda dentro de la institución o que se expanda a otras instituciones, porque es conocido que tanto profesionales, cuidadores, asistentes, enfermeros, médicos trabajamos en varias instituciones”.

En este sentido, dijo que “teniendo geolocalizado la residencia como cada uno de los profesionales y no profesionales que allí trabajan, ante un caso sospechoso o un caso confirmado, frenamos la diseminación dentro de la institución y hacia el exterior a otras instituciones”.

Sobre las medidas de cuidado que se deben adoptar para con los adultos mayores no institucionalizados, Sartore, resaltó la importancia de “extremar las medidas” y señaló que “nosotros tenemos a cada uno registrado. Venimos trabajando en equipo, hoy el Ministerio de Salud articula lo que es el área de epidemiología, vigilancia, hospital San Martín, hospital de La Baxada, y cada uno de los referentes en los que nos encontramos y que constituimos el Comité de Emergencia Sanitaria (COES) para poder abordar todo esto”, precisó.

Asimismo, comentó que han “tenido casos de adultos mayores que se encuentran institucionalizados tanto en instituciones públicas como privadas, como así adultos mayores que se encuentran en la casa y muchas veces, porque es cierto que esta cuarentena se ha hecho larga, todos nos sentimos cansados el personal de salud”. Y agregó: “Pero en este momento debemos doblegar este esfuerzo del lavado de manos, el distanciamiento, el tapaboca, porque debemos cuidarlos”.

En cuanto al protocolo de acompañamiento o de buen morir, Sartore, contó que “fue hace muy poco llevado adelante desde Nación. Nosotros desde el COES lo venimos trabajando pero no sólo con los pacientes Covid”.

En referencia ejemplificó que “por ejemplo que si nosotros en el hospital Pascual Palma tenemos algún adulto mayor que se encuentra en un estadio terminal y no precisamente estamos diciendo del transitar de un covid, igual activamos todas las medidas de protección para ese familiar que va a ingresar. Es decir colocarle todo lo que nosotros llamamos el vestirse, los elementos de protección que es barbijo, mascara, camisolín, guantes, y en este caso hay que tener muchísima paciencia y acompañar al personal de salud, porque los trabajadores de estas instituciones, es precisamente el enfermero el que va a acompañar a este familiar y que le va a enseñar como vestirse y desvestirse, por eso es todo un acompañamiento también que debemos darle”.