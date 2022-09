Presentarán en la ciudad el libro “Néstor Kirchner, el hombre que cambió todo”

La actividad se enmarca en las expresiones populares de apoyo y solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se están desarrollando en todo el país.

Con la participación del autor, Jorge “Topo” Devoto, y del ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri, se presentará el libro “Néstor Kirchner, el hombre que cambió todo” en cuatro ciudades de Entre Ríos.

El cronograma de presentaciones comienza el miércoles 7 de septiembre en el Auditorio Scelzi en Concepción del Uruguay y continúa el jueves 8 en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú y el viernes 9 en el Centro de Convenciones de Concordia. Luego, el jueves 15, la actividad será en la Escuela Hogar en Paraná. Todas las actividades están programadas para las 20 horas.

“Estas presentaciones surgieron para sumarse a la enorme cantidad de expresiones populares en defensa de nuestra vicepresidenta y por supuesto para recordar a Néstor. En plena organización tuvo lugar el terrible atentado contra la vida de Cristina, lo que nos llevó a redoblar el esfuerzo y ampliar la convocatoria con el objetivo de que estos encuentros sean también una muestra colectiva desde Entre Ríos de apoyo y solidaridad a su figura”, indicó Urribarri.

El libro es un compilado de historias personales, anécdotas políticas, estrategias compartidas y recuerdos de Néstor Kirchner narrados por diferentes personalidades. Además de Urribarri, escriben Alberto Fernández, el Papa Francisco, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Evo Morales, Rafael Correa, Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” De Pedro, Víctor Hugo Morales, Jorge Taiana, Taty Almeida, Andrés “Cuervo” Larroque, Alejandro Dolina y Teresa Parodi, entre otros.

“Este libro recoge testimonios de algunos que lo acompañamos y quisimos. Néstor siempre presente. Tuve la maravillosa oportunidad de acompañar a Néstor Kirchner a lo largo de su marcha presidencial. Fue un gran Presidente. Hoy millones de argentinos alzan su nombre como bandera”, expresó el presidente Alberto Fernández en la primera presentación del libro en Casa Patria Grande Néstor Kirchner.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, manifestó: “Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es más sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan. Pero acabo de recibir un ejemplar de “Néstor. El hombre que cambió todo”. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho”.

“El 8 de octubre de 2010, durante un viaje en avión al sur, Néstor me hizo en forma personal ese pedido que ya venía formulando en público. Me miró y me dijo con todo algo más serio y grave que el habitual: ‘Hay que cuidarla a Cristina. A ella le va a tocar lidiar con la más brava’. Fue la última vez que lo vi. Apenas 20 días después ya no estaba entre nosotros. En ese vuelo también acordamos que iba a venir a Paraná el 17 de noviembre para festejar el Día del Militante. No pudo ser”, escribió Urribarri en uno de los capítulos de la obra en el que cuenta algunas de sus vivencias junto al ex presidente.

Sobre el autor

Jorge “Topo” Devoto es publicista, productor de cine y televisión y militante peronista. Vivió el exilio en Brasil y en Suecia y comenzó a trabajar junto a Néstor Kirchner en 1987, cuando el ex mandatario era intendente de Río Gallegos.

El vínculo, que excedió lo estrictamente político y se convirtió en una amistad y una militancia compartida de décadas, se mantuvo hasta el fallecimiento del ex mandatario y hoy persiste con la vicepresidenta.

Entre otras obras destacadas, Devoto realizó las producciones Néstor Kirchner la película (2012), El camino de Santiago (2018) y Tierra arrasada (2019).