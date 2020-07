Prevención de la Salud: El tapabocas sigue siendo obligatorio

Se recuerda a la comunidad el uso obligatorio y correcto de barbijos. Se trata de una forma de prevenir enfermedades estacionales, incluso más allá del Covid-19.

El invierno llegó hace rato, y el frío contribuye a la propagación de distintos virus, no solamente el Covid – 19, sino que las bajas temperaturas son propicias para la aparición de otro tipo de influenzas, gripe y afecciones pulmonares, por lo que algunas recomendaciones no están de más. Y especialmente una que es obligatoria: el tapabocas.



Desde la Secretaría de Salud y Derechos Humanos, auspician el “uso correcto del barbijo” para prevenir la infección del coronavirus recordándose que en nuestra ciudad se estableció de uso obligatorio para el tránsito en la vía pública y la actividad comercial.

El tapaboca, cubre bocas-nariz, barbijo de tela o descartable, pierde su valor como medida de prevención de contagio y transmisión del Covid – 19 si no se usa correctamente.



El Instituto Malbrán advirtió que las máscaras afectan la percepción de cuidado y protección, y por esto se destaca que la herramienta por sí sola carece de función sin el distanciamiento social. Además, siempre es fundamental el lavado sistemático de manos con agua y jabón, toser en el pliegue del codo y la disminución del contacto entre personas.



En estos tiempos es fundamental el distanciamiento social para que las medidas de prevención sean efectivas. Recordemos que en la ciudad, si bien no se considera que exista la circulación del virus, cualquier desencadenante puede generarlo como ha ocurrido en otras localidades, algunas cercanas. La prevención siempre es el mejor arma para cuidar la salud.

USO CORRECTO DEL TAPABOCA

Usar tapabocas durante la pandemia es una muestra de respeto mutuo. El tapaboca o cubierta de tela para la cara debe cubrir las zonas de la boca y la nariz y se sostiene detrás de la oreja con un cordón. La parte de arriba de la cubierta estar ubicada justo debajo de los ojos y la parte de abajo se debe extender hasta cubrir el mentón. Debe extenderse hasta cubrir aproximadamente la mitad de la mejilla de la persona.



Para la buena colocación se debe evitar la contaminación cruzada, se deberán lavar las manos antes y después de la colocación.

No utilizar el cubre bocas-nariz flojo, dejando espacios a los costados.



No utilizar el cubre bocas-nariz debajo del mentón para descansar de él, mientras permanece en el cuello.



Colocar y sacar el cubre bocas-nariz preferentemente dentro de tu casa.

Una vez colocado, no hay que tocarlo y, si se necesita acomodarse, debe hacerse desde las bandas elásticas o tiras.



El cubre boca o tapaboca siempre debe estar seco y limpio al usarse. Es importante reemplazarlo o secarlo cuando se humedezca.



Los cubre bocas de algodón permiten un uso continuo de 1 hora y media por lo que los tapabocas deben: