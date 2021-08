Preventiva para acusado de amenazas y narcomenudeo

La medida fue dispuesta por el Juez de Garantías N° 2 de Concepción del Uruguay. La fiscal pidió también autorización para peritar cuatro celulares secuestrados, pertenecientes al imputado. La defensa solicitó se declare la incompetencia en razón de la materia, pedido al cual el Juez no hizo lugar.

En audiencia pública de este lunes por la mañana, se trató la situación procesal del hasta ahora único imputado Miguel Darío Bernasconi (53), quien fuera detenido por personal policial, en un allanamiento realizado en zona del Barrio Cristo de los Olivos, por tenencia de drogas y armas de fuego, luego de que vecinos denunciaran reiteradas amenazas y hasta disparos intimidatorios contra el acusado.

La fiscal de la causa, Dra. Gabriela Seró, lo imputó provisoriamente como autor de los delitos de tenencia de sustancias de estupefacientes con fines de comercialización y de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización en concurso ideal- previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley N° 23.737 y sus modificaciones, art. 5º, inc. c); y art. 189 bis inc 2º del Código Penal Argentino, respectivamente.

En su fundamento Seró indicó que la investigación recién inicia, lo que se denomina técnicamente como investigación penal preparatoria (IPP). Expuso algunos de los elementos probatorios con los cuales cuenta hasta el momento, relacionados a la comercialización de sustancias tóxicas, a saber: plantines de cannabis, diferentes sustancias tóxicas fraccionadas (marihuana, cocaína), una balanza, celulares, tres armas de fuegos, cartuchería de distintos calibres, entre otras. Además, hizo mención a algunas de las pruebas que presume llevar a cabo.

En relación a esto, solicitó un pedido de autorización y relevamiento de cuatros celulares secuestrados en el domicilio del acusado, en los cuales la fiscal prevé recolectar datos que hagan a la investigación en sí misma y puedan acreditar o no la cadena de tráfico de drogas (llamadas telefónicas, mensajes a través de diferentes redes sociales a potenciales clientes, o que den lugar a nuevos testigos, etc). Este pedido fue acompañado por la defensa de Bernasconi.

Por último, requirió al juez la prisión preventiva para el imputado por el término de 90 días en razón de existen riesgos procesales, como lo es el entorpecimiento de la investigación, y a su vez para proteger a los vecinos y testigos que sufrían en el barrio el amedrantamiento del imputado.

Sin embargo, la sorpresa fue dada por la defensa representada por el Dr. José Pedro Peluffo, quien pidió la declaración de incompetencia del Juzgado actuante, ya que entiende se trata de un caso de competencia Federal. Señaló que la Ley N° 23.737 de Régimen legal de estupefacientes es muy clara y enuncia que las sustancias tóxicas halladas en poder de una persona deben estar directamente fraccionadas para el consumo, hechos que en esta causa no pueden ser demostrados. Luego, solicitó la prisión domiciliaria para su defendido, pedido sobre el cual la fiscal se opuso contundentemente, y el juez no hizo lugar.

Finalmente, a la hora de resolver el juez Díaz hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 60 días, fundamentando que es un tiempo prudencial para que la fiscal pueda desarrollar las medidas probatorias pendientes. Por ello, Bernasconi cumplirá la medida en la Comisaría Primera de ciudad.

Por otro lado, no hizo lugar al pedido de incompetencia planteado. Destacó que en caso de producirse pruebas de aquí en adelante que indiquen que la competencia sea la justicia federal, no habrá dudas ni inconvenientes para remitir la causa a dicho organismo.