Prisión domiciliara para acusada de narcomenudeo

La Justicia hizo lugar al pedido presentado por la Defensa en un caso de narcomenudeo y dispuso conceder la prisión domiciliaria para una mujer que fuera detenida días pasados junto a su pareja, acusados de la comercialización de estupefacientes.

Se trata de Claudia Patricia Méndez de 33 años, que junto a Héctor Marcelo González de 40, fueron imputados de la comercializaron sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo a cambio de las entregas de éstas y como contraprestación sumas de dinero, realizando tales actividades en el domicilio sito en el predio del ex Frigorífico FAPU, calle 22 del Oeste Norte y J. J. Bruno, esquina Noreste, lo que llevó al procedimiento del día 16, realizado por la Policía de Entre Ríos por intermedio de la División Toxicología, en conjunto por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones con apoyo de la Unidad vigilancia Fluvial, de la Prefectura Naval.

Ambos fueron representados por el doctor Eduardo Germán Sánchez, en causa que lleva adelante la fiscal María Albertina Chichi, quien solicitara la prisión preventiva de ambos, a lo que hizo lugar el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, por el plazo de 90 días.

Más allá de la medida, el magistrado dijo que se quedaría a la espera de que el defensor particular, presentara el posible lugar donde esta podía pasar su prisión domiciliaria la señora Méndez, domicilio que debería reunir las garantías acordes a la medida y una persona responsable de su cumplimiento.

Es así que este martes, se presentó la codefensora de la imputada, doctora Marta Silvina Nardelli, junto a la hermana de la acusada, quien fue presentada como responsable y ofreció su domicilio para el alojamiento de Claudia Patricia Méndez junto a sus hijos, domicilio del cual no podrá salir si la debida autorización judicial y donde no podrá mantener reuniones, ni consumir estupefacientes, dado que de no cumplir, se ordenará su nuevo alojamiento en la Comisaría. La hermana de la acusada fue notificada de la medida y aceptó la responsabilidad, por lo que se dispuso el traslado de la acusada al domicilio ofrecido. Fuente 03442