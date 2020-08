Prisión domiciliaria para acusado de venta de drogas

En audiencia desarrollada en la sala de audiencias de la OGA, ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, se dispuso la prórroga de la prisión preventiva de un sujeto acusado de comercialización de estupefacientes, pero se le concedió la detención domiciliaria hasta el día del juicio.

Se trata de Federico José Caire (alias «Punky», «Ruso», «Punk», «Ramón» o «Cariola»),, quien es representado por el doctor José Pedro Peluffo, en causa llevada adelante por le fiscal Nº4, doctora María Albertina Chichi, en el marco del Legajo Nº 355/20. Caire fue detenido en la vía pública con estupefacientes y está actualmente alojado en la Unidad Penal Nº 4, desde abril del corriente año, “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor”. Tras su detención se realizó un procedimiento, ya que Caire ya estaba siendo investigado por la División Toxicología de la Policía de Entre Ríos. Los mismo fueron en zona de calle Zaninetti, entre 11 y 12 del Norte, como también en una vivienda ubicada en un Complejo de cabañas, de ruta Provincial 39 a la altura del kilómetro 146. Durante lo actuado se incautaron frascos con cogollos de marihuana, recortes varios, teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos notebook, 2 TV LED de 32” y 42”, parlantes, tres motocicletas, plato con unos restos de sustancia clorhidrato de cocaína, recortes de nylon y papel aluminio, blíster con medicamentos, molinillo, cámara filmadora, caja fuerte, set de bisturíes, telescopio, dos toca disco, al tiempo que fuera detenido un sujeto de 39 años de edad, quien fue trasladado a dependencias policiales. Este jueves se planteó el pedido de la fiscal para la prórroga de la prisión preventiva, oportunidad que la doctora Chichi adelantó que se encuentra realizando la remisión a juicio, ya que no han podido arribar a acuerdo abreviado. La fiscal solicitó la prórroga para permitir de esta manera recepcionar algunos resultados pendientes de informes solicitados, y terminar de analizar el expediente «Huerta» remitido por el Juzgado Federal, por lo que pidió un plazo de 45 días más ante la posibilidad de entorpecimiento. Por su parte, el defensor José Pedro Peluffo, se opuso a lo peticionado por la Fiscalía y sostuvo que se está frente a un título que sería prisión preventiva versus principio de inocencia, agregando que el testigo en la causa, se vio obligado a decir lo que declaro. Peluffo señaló que después de tantos meses de detención de su asistido no se sabe cuánto pesa el contenido del frasco y alegó que se está en presencia de consumo personal, asegurando que no hay riegos procesales, por lo que solicitó su excarcelación con las medidas de coerción, agregando que la Fiscalía no puede desconocer el derecho de la defensa de controlar la prueba. Oídas las partes, el doctor Gustavo Díaz, dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 45 días, pero bajo la modalidad domiciliaria, con monitoreo electrónico, una vez que la Defensa ofrezca un domicilio y un cuidador, estando ello sujeto a la viabilidad de la implementación del dispositivo de monitoreo electrónico. Fuente 03442