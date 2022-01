Prisión preventiva para acusado de golpear brutalmente en pelea callejera

En la mañana de este lunes se desarrolló la audiencia en la sala del Juzgado de Garantías en feria en el cual la magistrada a cargo Melisa Ríos dispuso la prisión preventiva por 60 días para Juan Manuel Gómez, en base al pedido efectuado previamente por la fiscal María José Labalta de 90 días.

Según los fundamentos de la resolución, si bien la causa recién inicia cuenta con dos testigos presenciales del hecho que lo ubican en el lugar del ataque (que es además la esquina de su domicilio), prendas de vestir secuestradas en su domicilio con presuntas manchas de sangre- las cuales serán cotejadas con el ADN de la víctima- y un cuchillo de similares características a las descriptas por los testigos.

Este joven de 23 años, jugador de fútbol del Club Gimnasia y Esgrima de ciudad, está imputado provisoriamente del delito de homicidio en grado de tentativa en calidad de autor (arts. 79, 42 y 45 del CP) en relación al hecho ocurrido el pasado 1 de enero alrededor de las 9 horas, y del cual resultara herido en grave estado Juan Cruz Guarda, cuyo estado de salud es muy delicado.

Según la fiscal de la causa María José Labalta, todo comenzó con una discusión familiar entre los Guarda, quienes al no poder solucionar la situación decidieron irse a la casa de un amigo para terminar los festejos. De camino, en inmediaciones de calle Dra. Ratto y Alem de nuestra ciudad, Juan Cruz Guarda fue interceptado por Juan Manuel Gómez- en compañía de otras personas- que sin mediar palabras lo atacó con una cuchilla grande produciéndole una gran herida en la cabeza que lo dejó tirado en el piso inconsciente mientras era golpeado por otras personas, relato que fue confirmados por familiares de la víctima testigos presenciales del salvaje ataque.

Momentos más tarde fue traslado de urgencia al hospital de ciudad ingresando en estado crítico, sin poder determinar aún si la herida que presenta en el cráneo fue producto de un golpe o de una punzo cortante.

Por otro lado, Labalta destacó que las primeras medidas efectuadas en la causa se hicieron en base a testimonios recabados tanto a los familiares como así también a otros individuos del barrio que participaron de la gresca ocurrida entre las dos bandas establecidas en el lugar aquel día, quienes declararon ante los agentes de División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. También hizo mención al allanamiento efectuado el domingo 2 de enero en el domicilio del imputado en el cual se logró secuestrar ropa, zapatillas, toallas, y camisetas con presuntas manchas de sangres, como así también un elemento contundente de similares características con las cuales fue atacado el joven del club Atlético Uruguay; en el mismo acto Gómez fue detenido quedando a disposición de la fiscalía en turno.

Señaló que aún quedan por producirse pruebas de corte objetivo tales como el cotejo de las machas de sangre con el grupo sanguíneo de la víctima para establecer si efectivamente la vestimenta secuestrada está relacionada con el hecho que investiga.

Además, falta reunir declaraciones testimoniales a algunas personas que participaron de la pelea que se produjo producto del ataque a Guarda, conocidas por el imputado y tienen temor de represalia por sus dichos.

Por último, la fiscal mencionó que hubo dos personas que se presentaron ante los agentes de investigaciones y mediante una declaración informal se atribuyeron el ataque- uno de ellos menor de edad-, dichos que aún no ratificados en sede de la fiscalía, con una defensa formal, en resguardo de sus propios derechos. Por tanto, esto fue considerado por como una acción de entorpecimiento de la investigación ya que no coincide con los testimonios aportados por quienes vieron el suceso ocurrido en el barrio La Concepción. Por su parte la defensa ejercida por la abogada Natalia Hirschhorn se opuso al pedido de la fiscal por entender que no fueron justificados los riesgos procesales de la investigación, esto es el riesgo de fuga del imputado y el entorpecimiento de la investigación. Admitió la presencia de un pleito, pero de una familia en contra de Gómez, echando por tierra la hipótesis de la gresca entre dos bandos mencionados por la representante del Ministerio Público Fiscal.

Destacó que si bien resta la producción de pruebas objetivas las mismas son de carácter médico o científicas, con lo cual su defendido no podría entorpecer la investigación. En cuanto al riesgos de fuga, dijo que Gómez tiene un trabajo estable con el cual ayuda al ingreso familiar de su familia y que no posee antecedentes penales, con lo cual el arraigo está previsto. Por tanto, solicitó que en caso de darse la medida cautelar solicitó que la misma sea de cumplimiento domiciliario con un término menor a lo propuesto por la fiscal.

Momento más tarde, la jueza Ríos le otorgó la palabra a Gómez quien dijo ser víctima de un hecho que no cometió. Sin embargo, según la resolución judicial de hoy deberá cumplir sus días de prisión en Comisaría Primera- al menos los primeros 30 días- hasta obtener el cupo en alguna unidad carcelaria de la provincia, a disposición del Juzgado y a disponibilidad de la fiscalía actuantes. Asimismo, la magistrada estableció la posibilidad de que la defensa pueda plantear la revisión de dicha medida cautelar. Fuente La Pirámide