Producción: Se lanzó la campaña “Pescado todo el año”

Se relanzó la campaña de fomento al consumo de pescado de río bajo la denominación “Pescado todo el año”. Esta acción de encuadra en el trabajo que llevan adelante las instituciones que acompañan, desde Mesa ProDEAL, al numeroso grupo de pescadores artesanales locales incluidos en el proyecto de mejora de sus condiciones de trabajo, formalización y comercialización.



En este esquema, se confeccionó un listado que incluye a quienes están habilitados por el gobierno provincial para la venta con delivery de pescado y sus derivados.



Por su parte, desde la Dirección de Nutrición, dependiente de la Secretaría de Salud, se hacen las siguientes recomendaciones respecto de este importante producto ya que el pescado es un alimento de excelente calidad nutricional, que proporciona proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerales y ácidos grasos instaurados como el Omega 3. Estos últimos tiene efecto protector cardiovascular. Es aconsejable incorporarlo a nuestra alimentación al menos 2 veces a la semana durante todo el año.



El pescado es un producto perecedero que se puede alterar con facilidad si no se tienen en cuenta algunos cuidados al momento de su compra y conservación. La adquisición deberá realizarse en comercios habilitados que presenten buena higiene general y exhiban sus productos frescos, conservados en abundante hielo (cubiertos) o congelados.



Los pescadores habilitados y sus teléfonos de contacto son:

Maximiliano André: Teléfono 15565343.

Roque Benitez: Teléfono 15530423

Rodolfo Giménez: Teléfono 15401787.

Los Rodriguez: Teléfono 15404823

Mattiauda Claudio: Teléfono 15660741

Morales Ariel: Teléfono 15

José Rodríguez: Teléfono 15404823.

Juan Rodríguez: Teléfono 15528683.

Ruiz Exequiel: Teléfono 15508590.

Roberto Ruiz: Teléfono 15538116.

Damián Salas: Teléfono 15408008.

Raúl Salas: Teléfono 15667752.

Pedro Scelzi: Teléfono 15586716.

El pescado fresco debe presentar:

• Ligero olor a pescado pero nunca olor a amoníaco

• Los ojos siempre brillantes, no hundidos; opacidad o hundimiento, es signo de deterioro.

• Las agallas rojas, las escamas adheridas al cuerpo y su carne firme; no debe ceder ante la presión del dedo.

• Pigmentación viva y brillante.

• La sangre roja y brillante (si el pescado no está fresco, el color se vuelve marrón pardo).

Una vez realizada la compra, los pescados deben transportarse directamente al domicilio y refrigerarlos de manera inmediata para evitar el corte de la cadena de frío.

Al momento de la conservación del pescado es recomendable:

• Mantenerlo no más de 1 o 2 días en la parte más fría de la heladera y hasta 3 meses en freezer.

• Evitar descongelar y volver a congelarlos. Al descongelarlos, no hacerlo a temperatura ambiente y una vez preparados, consumirlos lo antes posible.

Por último, se recomienda consumir los pescados bien cocidos, evitando las frituras especialmente en el caso de los grupos más susceptibles de la población: embarazadas, niños, ancianos e inmunosuprimidos.