Programa UTN -DAAD: abrió la Convocatoria 2023 para viajar a Alemania

La Secretaría de Relaciones Internacionales (RRII) del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) informa que se encuentra abierta la Convocatoria 2023 del Programa de UTN -DAAD, etapa de Preselección, desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2021, para estudiantes de Ingeniería de la Universidad.

Este programa de intercambio académico estudiantil es una iniciativa conjunta entre la Universidad y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

La inscripción para la etapa de Preselección se realiza en la plataforma www.masintenacional.utn.edu.ar para el período de intercambio académico 2023-2024 en Alemania.

El Programa UTN DAAD otorga una beca a 15 estudiantes de Ingeniería de la Universidad, para realizar estancias combinadas de estudios, formación y prácticas en Instituciones de Educación Superior y empresas o Institutos de Investigación durante un año en Alemania. La dotación económica incluye el pasaje aéreo internacional, entre otros beneficios, y los gastos básicos de manutención son cubiertos por UTN y DAAD de manera cofinanciada.

Entre las Universidades alemanas que participan del Programa se encuentran: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Ernst-Abbe-Hochschule Jena-University of Applied Sciences, OstfaliaHochschuleBraunschweig, WolfenbüttelTechnischeHochschule, TechnischeHochschule Ingolstadt, Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, TechnischeHochschule Köln, Georg-August-UniversitätGöttingen, TechnischeUniversitätIlmenau, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Ruhr-Universität Bochum, Hochschule Reutlingen, TechnischeUniversitätMünchen (TUM), TU Dresden, TU Hamburg, TU Braunschweig, KIT, TU Bergakademie Freiberg, U Ulm, U Erlangen y BTU Cottbus.

Los requisitos que deben cumplir los estudiantes para poder postularse en esta etapa de Preselección son los siguientes: Edad máxima al momento de inscribirse de 28 años, ser estudiante regular de UTN en una carreras de Ingeniería y continuar siéndolo durante el transcurso del intercambio (este finalizará en julio de 2024), tener un promedio general mínimo de 7 y contar con el primer y segundo año completos aprobados. Además, estar cursando materias de tercer año de la carrera.

El proceso de selección de becarios/as dura aproximadamente dos años, período durante el cual quienes aspiran a obtener la beca deberán presentar un proyecto de investigación y alcanzar, en la instancia selectiva final, el nivel B1 de idioma alemán.

El programa consta en total de 7 etapas, entre otras: Preselección (Presentación de la Información: CV, fundamentación e idea de Proyecto de Investigación); Revisión de Proyecto de Investigación; Selección final (Actualización de información, presentación del Proyecto de Investigación, certificado de idioma alemán y coloquio); Desarrollo de la Beca (Estadía en Alemania); Retorno e informe de beca.

La UTN Y el DAAD, a través de este programa pretenden hacer un aporte al acercamiento científico, tecnológico y cultural entre ambos países, asumiendo un rol catalizador en la modernización de las Ingenierías en la Argentina posibilitando nuevas experiencias para estudiantes de la Universidad.