Prorroga de preventiva para el hombre que discutió con su ex pareja y efectuó disparos

La fiscal solicitó la prorroga para proteger a la víctima, con quien el imputado mantenía una separación de hecho. Por otro lado, señaló que la imputación fue ampliada sobre la base de nuevas pruebas encontradas en la investigación.

Días atrás, la Jueza de Garantías Melisa Ríos hizo lugar al pedido de la fiscal María Becker, al disponer la prórroga de la prisión preventiva por 45 días para un hombre de 58 años (ODG), acusado de violentar a su ex pareja. En sus fundamentos señaló la presencia de riesgos procesales que ponen en juego la seguridad de la víctima.

En sus alegatos la fiscal señaló que se le han imputado dos nuevos hechos con lo cual la calificación legal sería amenazas calificadas, daño, resistencia a la autoridad (art. 149 bis y 183 y arts. 4 y 5 de la Ley N°26.485 de Protección Integral a las Mujeres), tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización legal (arts. 189 bis (2) primer párrafo del CP) y amenazas simples todo en concurso real entre sí y en un contexto de violencia de género.

Sin embargo, la defensa ejercida por Pablo Sotelo presentó oposición a los planteos efectuados por la representante del Ministerio Público Fiscal. Solicitó la prisión preventiva domiciliaria para su defendido, lo cual no fue atendido por la magistrada.

Por tanto, ODG será trasladado a una unidad carcelaria de la provincia para cumplir con los días de detención determinados, a disposición del Juzgado de Garantías actuante y a disponibilidad del Ministerio Público Fiscal.

El hecho investigado sucedió los primeros días de septiembre cuando el imputado intentó agredir a su ex pareja en la vivienda que aún comparten en un barrio de nuestra ciudad, ya que existía entre ellos una separación de hecho. El hombre interrogó a la mujer sobre una situación en particular y al no obtener la respuesta que él esperaba comenzó a amenazarla y a producir daños en diferentes lugares de la vivienda, incluso realizó disparos de arma de fuego dentro de la misma.

Hace un mes atrás, la jueza Ríos había dispuesto la prisión preventiva para el imputado, la cual fue apelada por la defensa actuante sin obtener resultados favorables. Si sos víctima de violencia de género, hace la denuncia en la comisaría más cercana a tú domicilio. En caso de urgencias, llamá al 101.