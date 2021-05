Protesta de padres frente a la Casa de Gobierno por la suspensión de clases presenciales

Bajo el lema #NoCierrenLasEscuelas, un grupo de padres y sus hijos se convocaron esta tarde, desde las 18, en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, para expresar su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de suspender las clases presenciales por una semana, a partir de este lunes 3, en nueve ciudades de la provincia, entre ellas Paraná.

El Gobierno decidió suspender la presencialidad en escuelas del área metropolitana de Paraná (la capital provincial, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde), de Concordia, Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, de Colón y San José, desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo.

Hasta aquí, la administración del gobernador Gustavo Bordet había decidido mantenerse al margen de la determinación del presidente Alberto Fernández de dar marcha atrás con la presencialidad, hecho que motivó un conflicto con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Pero este domingo se conoció una nueva decisión: suspender una semana las clases presenciales aunque sólo en cinco de los 17 Departamentos de la provincia.

En Casa de Gobierno se escuchó el malestar de los padres. “Somos simplemente padres que nos enteramos que mañana nuestros hijos no van a ir a la escuela. Cuando me enteré de esta decisión tuve ganas de llorar. Esos fueron mis sentimientos. Otro año así no se puede permitir. Les estamos quitando todo a nuestros hijos. Es su mundo, se sociabilizan, crecen, aprenden en la escuela. Si nos dicen que esto es solo una semana, o 15 días, está todo bien. Pero el temor de todos nosotros es que las clases no vuelvan, y que pasemos dos años sin clases”, dijo Jacquelina Franzotti, una mamá consultada por Entre Ríos Ahora.

“Estoy acá porque creo que la educación es esencial para nuestros hijos. Nuestros hijos no aguantan más ser educados de la forma que fueron educados el año pasado. Sé del esfuerzo de los maestros, pero los chicos necesitan la escuela. Como médica, puedo decir que el contagio no está en la escuela”, señaló Guillermina Barrera.

Otro de los papás presentes en el reclamo, José Álvarez razonó: “Estoy en contra de toda esta conculcación de derechos. No es la forma de cuidarnos, no es la forma de prevenir que se difunda más este mal que nos está castigando tanto. Al contrario, es sumar más penurias a las penurias sanitarias. El daño que se hace a los niños al privarlos de las escuelas es irreparable”.