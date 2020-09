Proveedores de eventos sociales piden volver a trabajar

Se trata de uno de los sectores más afectados por la pandemia, ya que las actividades de los eventos sociales se vio paralizada por completo desde el 14 de marzo. Una realidad que afecta a fotógrafos, empresas de caterings, DJ, salones, peluqueros, maquilladores, músicos, etc.

Uno de los rubros más castigados por la cuarentena es el de los organizadores de eventos y toda la cadena de valor que trabaja con ellos. Hace unos días lanzaron una solicitada en la que reclaman por la vuelta al trabajo y en nuestra ciudad, los trabajadores del rubro se encuentran muy preocupados por la situación.

La Asociación de Eventos de la República Argentina (AOFREP.ORG. AR) a raíz de la situación que viven desde el pasado 14 de marzo por la pandemia reclaman al Congreso Nacional, se promulgue una ley de emergencia económica del sector.

El reclamo incluye a: Fotográfos, videografos, salones, DJ, servicios de catering, por nombrar algunos de los sectores afectados que no pueden trabajar. Piden se los exonere de impuestos nacionales, provinciales y municipales, que se aprueben los protocolos presentados, para saber cómo van a volver a la actividad. Señalan que son muchos los trabajadores que participan en la organización de un evento. Ven con preocupación el cierre de numerosos comercios dedicada a la actividad de los eventos.

“Es una solicitada que sale de AOFREP que es la organización de organizadores y proveedores de evento. La idea es dar a conocer la situación actual de todos los rubros que forman parte de los eventos”, dijo un fotógrafo de eventos sociales de nuestra ciudad que contó a La Prensa Federal, la difícil situación por la que están pasando.

“Se han presentado protocolos y también petitorios donde se ha solicitado algún tipo de ayuda económica pero sobre todo lo que queremos es trabajar. Que nos habiliten, aunque sea con eventos chicos porque estamos todos en facturación cero”, pidió.

Cuando se le consultó sobre cómo imagina que podría ser la vuelta a las actividades, señaló que piensan en algo similar a los lugares de comida. “Básicamente estamos apoyados en lo que se habilitó en restaurantes y demás, trabajar de esa manera aunque sea para no perder esa posibilidad del festejo que uno espera con tantas ansias ya sea un cumpleaños de 15, un casamiento. Tratar de que no pierdan esa fecha y poder festejar aunque sea con otro tipo de características”.

Por último dijo que ante las consultas sobre si se podrán hacer festejos para recepciones, esto afirmó: “Estamos en stand by porque se han presentado los protocolos pero no tuvimos respuestas”.



La solicitada

“Desde el 14 de marzo los salones no abren sus puertas, los DJ no tocan su música, la gente de técnica no tiene nada para armar, los ambientadores no despliegan su creatividad, los fotógrafos y los videografos no guardan recuerdos, los servicios de catering no cocinan; los barman no preparan tragos; los pasteleros no hacen su magia; los animadores y locutores no llevan adelante los eventos; los diseñadores no hacen vestidos de sueños; los negocios de ropa ya no venden ropa de fiesta; los hoteles no reciben más invitados a eventos; las empresas de traslados no tienen a quien llevar; los peluqueros y maquilladores no demuestran su arte, los vigiladores no cuidan autos en las fiestas; los servicios de limpieza no limpian salones. Desde el 14 de marzo no se alquilan sillas, mobiliario, carpas, arañas, las lavanderías no tienen manteles y “servilletas para lavar, los artistas no trabajan para fiestas”.

“Desde el 14 de marzo hay muchos trabajadores que ya no trabajan pero, desde el 14 de marzo seguimos pagando los impuestos nacionales, provinciales y municipales según lo que corresponda, seguimos haciéndole frente a las deudas generadas por la evolución de nuestros negocios, corriendo el riesgo de desalojos. Por eso, exigimos que el Congreso de la Nación promulgue la Emergencia Económica del sector, que nos exoneren el pago de impuestos para nuestro sector, que nos aprueben los protocolos presentados, para saber cómo vamos a volver, que nos permitan realizar eventos, cena show, sin baile, con las medidas de seguridad pertinentes. Necesitamos volver a trabajar”