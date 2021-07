Provincia destinará casi 3.5 millones de pesos para obras en una localidad del departamento Uruguay

La vicegobernadora Laura Stratta encabezó el acto de apertura de sobres para las obras de limpieza de lagunas anaeróbicas que se ejecutarán en diez localidades: La Criolla, Herrera, Mansilla, General Galarza, Conscripto Bernardi, Hasenkamp, General Campos, Larroque, Villa Domínguez y Urdinarrain.

Allí, la vicegobernadora destacó que “el gobernador Gustavo Bordet ha gestionado con muchísima convicción y con muchísimo compromiso estas obras de saneamiento que tienen un impacto en las comunidades en torno a lo ambiental, pero también en la salud”.

“Eso tiene que ver con esta agenda que piensa en nuestra Entre Ríos profunda, que no se queda llevando obras y políticas públicas a los grandes centros urbanos, sino que se preocupa por llegar a cada rincón de nuestro territorio”, añadió.

“Sostenemos la obra pública que mejora la calidad de vida y que también nos permite tener trabajo genuino: es un círculo virtuoso que defendemos mucho”, destacó la vicegobernadora quien además puso de relieve que “el trabajo articulado entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos locales, es fundamental”.

Los proyectos fueron elaborados por Obras Sanitarias de la provincia, donde se invertirán más de 54 millones de pesos.

El acto licitatorio, que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná, contó con la presencia además del ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el gerente para la Región Mesopotámica del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Mauro Díaz Chávez; el director General de Obras Sanitarias, Luis Trupiano; los intendentes de las localidades beneficiadas, legisladores, y demás funcionarios provinciales.

En ese marco, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, agradeció el acompañamiento de la vicegobernadora y destacó que “es muy importante para nosotros su presencia hoy, porque esto es el resultado del trabajo que hacemos todos los días, siempre nos acompaña, también en la gestión, trabajando con los legisladores, y con el gobierno nacional”.

“Todo ese trabajo nos permite hoy tener la apertura de estas diez obras de infraestructura básica, muy necesarias para las comunidades, muy necesarias sobre todo para los intendentes que muchas veces no tienen los recursos para poder afrontar este tipo de obras” detalló el ministro, y remarcó que “con este plan, que ha trazado el gobernador Bordet, junto a la vicegobernadora, respecto de la articulación con el gobierno Nacional, y la posibilidad de tener este financiamiento en el marco del convenio con el Programa Federal de Saneamiento (PROFESA), hoy tenemos, con estas 10 aperturas, 20 obras en desarrollo, en ejecución”.

El titular de la cartera de Planeamiento precisó finalmente “esto es muy significativo para la infraestructura de agua y saneamiento en la provincia de Entre Ríos, llegando a todas las comunidades y muy pronto vamos a trabajar con un desarrollo en todas las Juntas de Gobierno”.

Por su parte, el gerente para la Región Mesopotámica de ENOHSA, Mauro Díaz Chávez, expresó: “Muy contento por estos diez municipios, que no son municipios grandes, como lo remarcaba la vicegobernadora, municipios chicos a los cuales la nación y la provincia no dejan afuera, y remarcar este contexto que cuatro años atrás no era habitual que este tipo de eventos se circunscriben para pueblos chicos”.

“Estas son diez obras que están enmarcadas en el programa PROFESA de la nación, que se ejecuta a través de la provincia, pero también tenemos un montón de otros programas nacionales, y articulado el gobernador Gustavo Bordet, con Laura Stratta, a través del ENOHSA, con Enrique Cresto, se están llevando adelante y hoy son más de 150 las obras que hay en todos los municipios de la provincia” concluyó Chávez.

El detalle de las obras

Comprenden las tareas de limpieza y conformación de taludes, para optimizar las lagunas, anaeróbicas y facultativas existentes en cada localidad. Los trabajos serán específicos para cada localidad, en virtud de los años de funcionamiento y la presencia de barros en cada caso.

Para ello, los presupuestos oficiales para cada localidad prevén una inversión de en la Criolla (departamento Concordia) de 5.706.265,15 pesos; Herrera (departamento Uruguay) 3.468.117,80 pesos; Gobernador Mansilla (departamento Tala) el monto es de 6.029.422,90 pesos; General Galarza (departamento Gualeguay) con un presupuesto oficial de 4.871.512,27 pesos; en Conscripto Bernardi (departamento Federal) 5.191.019,60 pesos; Hasenkamp (departamento Paraná) de 5.849.734,90 pesos; para General Campos (departamento San Salvador) de 5.051.888,80 pesos; Villa Domínguez (departamento Villaguay) 5.282.496,88 pesos; y finalmente en el departamento Gualeguaychú, para las localidades de Larroque, 5.903.618,60 pesos, y Urdinarrain, 7.137.991 pesos.