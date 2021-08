Provincia y Municipios coordinan acciones de cara a las nuevas medidas de cuidado

En una reunión virtual con intendentes e intendentas, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, brindaron detalles y evacuaron dudas sobre la normativa vigente en Entre Ríos.

Normativa que prevé una apertura parcial de las actividades.

Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández y la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 494/2021, que redefine los parámetros de alarma epidemiológica y sanitaria en el país con relación al COVID-19 y contemplando el avance en el plan de vacunación, el Gobierno provincial mantuvo un encuentro con presidentes municipales sobre el decreto N°2141 y las resoluciones vigentes de los diferentes Ministerios que completan la normativa vigente en Entre Ríos.

Luego de la reunión, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, dijo que el encuentro fue “muy productivo, en el sentido de que pudimos intercambiar con los intendentes, sobre las nuevas pautas, tanto del DNU Nacional como el decreto del gobernador y de resoluciones de distintos ministerios de la provincia en torno a actividades gastronómicas, deportivas y de centros culturales”, señaló y explicó que por esa razón participaron el Secretario de Deportes, la secretaria de Cultura y secretarios de Producción, “porque se van ampliando las libertades, pero también siguen municipios y comunas en obligación de ayudar en los controles y de realizar las correspondientes habilitaciones, porque los salones y los locales gastronómicos y los espacios abiertos o familiares siguen teniendo limitaciones en cuanto a cantidades de personas, si bien se han ampliado”, precisó.

“Fue muy productivo, intercambiamos, expusimos sobre las distintas resoluciones, hubo algunas preguntas e intervenciones. Creo que vamos alentando esto de que en tanto Nación, provincia como los municipios y comunas podamos entre todos seguir cuidando, pero a su vez ampliando libertades”, valoró.

“Si vamos mejorando la situación sanitaria, está claro que las libertades crecen, como han crecido a partir del último DNU Presidencial, pero a su vez no está todo permitido”, remarcó y ejemplificó: “Hay actividades como fiesta con baile que no está permitido, como tampoco está permitido la ocupación total de una superficie, sea en gastronomía o salón de eventos”.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari, precisó que “el espíritu de la reunión era sacar una normativa provincial que fue a través del Decreto 2141 en base del Dnu 494 y las tres resoluciones de los ministerio de Gobierno, Producción y Desarrollo Social, pero que no quede en una norma fría sino que en esta interrelación y la comunicación con los municipios y comunas permita que las actividades que se vayan habilitando tengan un orden”.

En ese orden, precisó que hay cambios sustanciales del decreto anterior al que tenemos ahora. “La circulación pasa a restringirse a partir de las dos de la mañana, la actividad gastronómica puede desarrollarse hasta las 1,30, los aforos pasan de un 50 por ciento en espacio cerrado a un 70 por ciento, las actividades al aire libre también. Es decir, “se hacen un poco más masivas y eso genera una mayor responsabilidad en absolutamente todos, desde nosotros como gobierno provincial, los municipios, comunas y juntas de gobierno porque somos quienes tenemos la responsabilidad de ser contralor de cada una de las actividades, y los municipios, mucho más aún porque están en el cara a cara con los vecinos”, detalló.

Párrafo seguido, explicó: “El argumento del DNU en cuanto a las nuevas medidas, está basado justamente en eso, en la mayor cantidad de vacunas aplicadas. Hoy en la provincia estamos en el millón de dosis aplicadas y eso va a permitir de alguna manera ir expandiendo las actividades”, afirmó al tiempo que agregó: “La vacunación no es obligatoria y eso hace que de alguna manera no se pueda terminar exigiéndola en esta instancia y, en la provincia no hay condiciones todavía para restringir alguna actividad si uno no está vacunado. Se respeta la posibilidad de no vacunarse pero obviamente, insistimos en que hay que vacunarse”, acotó.

Seguidamente, dio cuenta de la importancia de la vacunación y dijo “los resultados están a la vista, la ocupación de las camas UTI ha bajado muchísimo y eso es lo que le ha permitido al gobierno Nacional darnos esta posibilidad a todos”.

“Pero insisto, esta responsabilidad tiene que ir acompañada de una responsabilidad mucho mayor, porque la circulación va a ser mucho mayor, las actividades culturales, deportivas, gastronómicas van a tener más cantidad de gente y eso va a hacer que la gente se tenga que seguir cuidando, el uso del barbijo, el no compartir elementos, y el distanciamiento va a ser fundamental”, reiteró el secretario general de la Gobernación.

Participaron el secretario de Deportes, José Gómez; la secretaria de Cultura, Francisca D’Agostino; el subdirector de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Comisario Mayor, Roberto Borré; el director de la coordinación de Comercio del Ministerio de Producción, Ricardo Armocida; el director del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Pablo Basso, quienes evacuaron dudas y respondieron consultas de cada una de las resoluciones vigentes.

El Decreto Provincial 2141 amplía el horario de restricción de circulación entre las 2 y las 6 de la mañana, quedando exceptuados los trabajadores esenciales.

Las reuniones sociales en domicilios particulares están habilitadas con un aforo de 10 personas en lugares cerrados y 20 en lugares al aire libre. En tanto, las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre con un máximo de hasta 100 personas. El aforo máximo en superficies cerradas de comercios, industrias, teatros, salas culturales, cines, salas de juego y entretenimiento, templos e iglesias, gimnasios, bares y restaurantes es del 70 por ciento.

Asimismo, el decreto establece que presidentes municipales y comunales podrán disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales.

Actividades culturales y religiosas

La resolución N° 556 del Ministerio de Gobierno y Justicia permite la realización de eventos culturales y musicales al aire libre de hasta un máximo de 1000 personas, siempre y cuando el predio garantice el distanciamiento. Las autoridades municipales y comunales tendrán a su cargo la habilitación de tales espacios y los organizadores deberán hacer cumplir los protocolos vigentes.

La actividad cultural podrá funcionar entre las 6 y las 0 hs. En tanto, las celebraciones religiosas podrán desarrollarse en organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto, entre las 6 y las 23.

Deporte

A través de la resolución N°546 del Ministerio de Desarrollo Social, permite entrenamiento, práctica y competencia deportiva en clubes y espacios afines entre las 6 y las 0 horas con un aforo del 40 por ciento en espacios cerrados, sin superar las 200 personas.

En tanto, en espacios abiertos el aforo es del 70 por ciento con un tope máximo de 400 personas para eventos deportivos provinciales y locales y 1000 para competencias nacionales.

Actividades gastronómicas

La resolución N°1971 del Ministerio de Producción establece que las Actividades Gastronómicas y salas de juegos y entretenimientos podrán funcionar entre las 6 y la 1.30 del día siguiente. Los organizadores deberán hacer cumplir los protocolos vigentes.