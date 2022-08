Provincial de Clubes: Todas las categorías de los pibes del Lobo clasificaron a la 2da fase

Este lunes se disputó la última jornada del Torneo Provincial de Clubes “Copa Royal Group”, organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol. Los resultados fueron los siguientes:

Sub 13: Gimnasia y Esgrima 3-1 Martín Fierro (Gdor. Maciá). Goles de Sosa -2- y Molina.

Sub 15: Liverpool (San José) 0-3 Gimnasia y Esgrima. Goles de Zárate, Becchi y Ríos.

Sub 17: Gimnasia y Esgrima 4-1 Defensores (Colón). Goles de Orcellet -2-, Bonvín y González.

Con estos resultados, la categoría Sub 13 finalizó 1ra con puntaje perfecto, Sub 15 también terminó en primera posición, con 14 puntos de 18 posibles, y Sub 17 también finalizó en primer lugar con 16 puntos tras 5 victorias y un empate.

Además, los chicos de las categorías 2010 (fotos 5 y 6) y 2014 (foto 7) disputaron el Torneo “Naranjitos” en la ciudad de Paraná.