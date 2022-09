Provincial de Fútbol: Engranaje clasificó a sus tres categorías

El domingo Engranaje había metido a su Sub15 en cuartos de final. Este martes lo logró con las otras dos categorías. La sub 17 perdió en Concordia pero se clasificó por diferencia de gol (5 a 3 en el global), y la sub 13 se metió en cuartos tras ganar por penales en Gualeguay.

El TorneoProvincial cumplió con los partidos que habían sido suspendidos el fin de semana pasado por el mal tiempo. Así el Mecánico viajó a Concordia para jugar ante Colegiales la revancha del partido que había ganado, en la ida, por 5 a 0. En un partido que tuvo hechos lamentables, el local ganó 3 a 0 pero no le alcanzó. Agresiones para con los jugadores a los que le arrojaron hasta agua caliente; para con los dirigentes del club y que la única fotos que pudieron sacarse los jugadores, que tuvieron que salir lo más rápido posible de la cancha de La Bianca, tras la clasificación fue en una estación de servicio(de acuerdo a lo que denuncia el club de nuestra ciudad.

En tanto la sub13 logró meterse en cuartos de final tras volver a empatar con Centro Bancario de Gualeguay. 1 a 1 en la ida y 0 a 0 en Gualeguay. Fueron a la definición por penales donde Engranaje se impuso por 5 a 4.

RESULTADOS

Sub17: Colegiales (Cdia.) 3 – Engranaje 0, Ida: Engranaje 5 a 0

Sub15: Engranaje 3 – Roma (Ramírez) 2. Ida: Engranaje 3-1

Sub13: Centro Bancario 0 (4) – Engranaje 0 (5), Ida: 1 a 1.

fuente Deporte Digital.