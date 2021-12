Provincial: La Sub 17 de Gimnasia juega la ida en Concordia

Las tres categorías de formativas que forman parte de la Liga Provincial 2021 ya tienen sus cruces de semifinales. De esta Copa ‘Royal Energy’ que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) participan las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

De los representantes uruguayenses que clasificaron a esta competencia sólo queda en competencia la categoría sub17 de Gimnasia y Esgrima que dirige Luis «Pilo» Benítez. Los chicos de Lobo están en semifinales junto a San Lorenzo de Villa Adela, Atlético Neuquén de Paraná y ADEV de Villaguay.

Los cruces de ida por las semifinales se jugarán este domingo con Gimnasia debiendo viajar a Villa Adela, un barrio de la ciudad de Concordia, para jugar ante San Lorenzo desde las 18:00 estando prevista la revancha para el 2 de enero próximo en la cancha auxiliar del Estadio ‘Núñez’ dado que la principal está ‘parada’ para recuperarla luego de un largo trajinar.

Por esta misma categoría, en Paraná, estarán jugando Atlético Neuquén y ADEV de Villaguay.

La cuarta categoría de Gimnasia (Sub17) viaja este domingo a Villa Adela, en Concordia.

Programa

Categoría Sub 17

– Cancha de San Lorenzo

18:00: San Lorenzo vs Gimnasia y Esgrima.

– Cancha de Atlético Paraná

17:00: Atlético Neuquén vs ADEV.

Fuente Deporte Digital.